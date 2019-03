Bilim İnsanları G.E.N. 3'Te Öğrencilerle Buluştu

Global du¨nyada gelis¸en bilimin ıs¸ıgˆında Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik ve Biyomedikal alanlarında uzmanlaşmış hocaların kendi bilimsel c¸alıs¸malarını gelecegˆin bilim insanları olan o¨gˆrencilere yol go¨stermek amacıyla anlattıkları bir organizasyon olan G.E.N.3, İşletme Fakültesi Amfi 1'de düzenlendi.

IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) Gebze Teknik U¨niversitesi EMBS olarak gerçekleştirilen "G.E.N.3" adlı organizasyon, kendi alanlarında uzman bilim insanlarının c¸alıs¸malarını katılımcılarla paylas¸masıyla gerc¸ekles¸ti.

2 gün süren etkinlikte ilk oturum, Doç. Dr. Serdar Kabataş'ın "Spinal Kord Yaralanmasında Güncel Kök Hücre" Tedavisi konulu sunumuyla başladı. İkinci oturum Emre Özeren'in "Kişiye Özel İmplant Tasarımı ve Üretimi" konulu sunumuyla devam etti. Ardından Doç. Dr. Fatih Kocabaş "Kök Hücrelerde Gen Düzenleme", Prof. Dr. Erdal Karaöz "Laboratuvardan Kliniğe Kök Hücre", Dr. Öğretim Görevlisi Neşe Altuncu "Arka Kök Gangliyon Kültürü ve Kullanım Alanları" konuları sunumlarıyla tecrübe ve bilgilerini aktarırken Eğitim ve Gelişim Uzmanı Tahir Yılmaz'ın "Çözüm Sende" Workshop'ı ile etkinliğin ilk günü sona erdi.

İkinci günün ilk oturumu Doç. Dr. Özge Can'ın "Monoklonal Antikor Yapısında Biyoteknolojik İlaç Molekülü Geliştirme ve Üretimi" konulu sunumuyla başladı. Hemen ardından Dr. Yusuf Yeşil "Yapay Zekâ ve Sağlık", Dr. Öğretim Görevlisi Elif Nur Fırat Karalar "Sentrozom ve Silya Biyolojisi", Doç. Dr. Alper Yılmaz "Gen İfadesine Derin Öğrenme İle Bakış" konulu sunumları ile devam ederken günün son oturumu Dr. Öğretim Görevlisi Abdulilah Ece'nin "Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Nedir? Nasıl Yapılır?" konulu sunumuyla gerçekleşti. Sosyal ve bilimsel bir paylaşım ortamı sunan etkinlik katılımcıların çeşitli hediyeler kazandığı sürpriz çekilişlerle sona erdi.