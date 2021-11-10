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Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti - Son Dakika

Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti

10.11.2021 09:57
Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın bilim insanları, güneşin sonunun nasıl geleceğine ilişkin ifadelere yer verdi. Bilim insanlarının teorisine göre güneşin sonu geldiğinde etrafında bir gaz kütlesi olacak ve giderek sönen beyaz bir cüceye dönüşecek. Güneşin sonunun gelmesi bir bakıma da Dünya hayatının sonlanması anlamına geliyor. Çünkü soğuk ve karanlık bir dünyada yaşamın imkansız olduğu görüşünde birleşiliyor.

Bilim insanları, şu sıralar her zamankinden fazla Dünya ve Güneş'in sonuyla ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), Avrupa Uzay Ajansı'yla (ESA) birlikte işlettiği Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen görüntüler ise Güneş'in sonuna ilişkin dikkat çeken ipuçları verdi.

GÜNEŞ BENZERİ YILDIZLARDAN ÇIKTILAR

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Teleskop, yaklaşık 1370 ışık yılı uzaktaki NGC 2438 adlı "gezegenimsi bulutsuyu" görüntüledi. Gezegenimsi bulutsular, ilk gözlemlendiklerinde gezegene benzetildikleri için bu şekilde adlandırılıyor. Ancak aslında gezegenlerle ilgileri yok. Gökbilimciler bu tür gök cisimlerinin ölmekte olan, Güneş benzeri yıldızlardan çıkan ve bunları çevreleyen devasa gaz bulutlarından oluştuğunu söylüyor.

BEYAZ BİR CÜCEYE DÖNÜŞECEK

Güneş de ömrünün sonuna yaklaştığında kütlesinin büyük kısmını etrafa saçacağı bir dizi patlamaya sahne olacak. Sonunda beyaz bir cüceye dönüşecek ve artık ısıyla parlayarak, savurduğu malzemeleri bu parıltıyla aydınlatacak. n Gökbilimcilere göre NGC 2438, yaşamının tam da bu evresinden geçerken görüntülendi.

ÖNEMLİ İPUÇLARI VERDİ

Güneş'in söz konusu evrede nasıl görüneceğini tam anlamıyla bilmenin imkanı yok ama Hubble gibi teleskopların kaydettiği bu tür görüntüler, sürecin nasıl gelişeceğine dair fikir veriyor. Gökbilimcilere göre NGC 2438'in uzaya fırlattığı malzeme yayılmaya devam ediyor. Kabaca 10 bin yıl süren bu aşamanın sonunda gaz bulutu artık görülemeyecek kadar incelecek.

BU AŞAMA UZUN SÜRECEK

Güneş'in bu aşamaya varması ise uzun zaman alacak. Yıldız yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş rüzgarlarının giderek yoğunlaşacağı kırmızı dev evresine girecek. Bu evrede atmosferi genişleyeceği için Dünya'nın da aralarında yer aldığı yakın gezegenleri yutacak. İşte bu evrenin ardından NGC 2438'in de içinde bulunduğu beyaz cüce evresine geçecek. Bilim insanları beyaz cüce evresinde Jüpiter ve ötesindeki nispeten uzak gezegenlerin parçalanmadan kalabileceğini düşünüyor.

Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti

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Son Dakika Teknoloji Bilim insanları güneş'in sonu hakkında anlattıkları tüyler ürpertti - Son Dakika


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