Son Dakika Haberleri: Bilim insanları, güneşten elektrik üretip, suyu temizleyen cihaz yaptı
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Bilim insanları, güneşten elektrik üretip, suyu temizleyen cihaz yaptı

1 saat önce

– Araştırmacılar, güneş ışığından hem elektrik üretebilen, hem de temiz su elde edebilen bir cihaz ürettiğini açıkladı.

Bilim insanları, güneşten elektrik üretip, suyu temizleyen cihaz yaptı, System.String[]
Suudi Arabistan, Dünya
– Araştırmacılar, güneş ışığından hem elektrik üretebilen, hem de temiz su elde edebilen bir cihaz ürettiğini açıkladı.

Bu cihaz sayesinde temiz suya ulaşmakta güçlük çeken dünya çapında yaklaşık 780 milyon insan için kalıcı bir çözüm bulunması amaçlanıyor.

Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Üniversitesi'nden araştırmacılar, güneş enerjisiyle hem elektrik üretip, hem de suyu temizleyerek içme suyu haline getirebilen cihazı yapmayı başardıklarını kaydetti.

Guardian gazetesinin haberine göre, kurak bölgelere kurulacak güneş çiftliklerinde cihaz, ihtiyaç duyulan yere içme suyu sağlayabilecek, aynı zamanda endüstriyel ölçekte da kullanılabilecek.

Araştırmayı  Nature Communications dergisinde kaleme alan Prof. Peng Wang, cihazın tuzlu suyu arıtabilmesinin yanı sıra, deniz suyundaki ağır metalleri de temizlediğini söyledi.

Cihaz, suyun içindeki sodyum, bakır, kalsiyum ve magnezyum ölçüsünü dengeleyerek Dünya Sağlık Örgütü'nün güvenli temiz içme suyu standartlarına getirebiliyor.

Prof. Wang, yaptıkları çalışmayla, geleneksel su ve elektrik arasındaki ilişkiyi değiştirdiklerini söyleyerek normalde, elektriğin suyu ısıtmak için kullanıldığını ve elde edilen buharın da türbinleri çalıştırıldığını kaydetti. Wang, ekibinin halen proje üzerinde çalışarak cihazın maliyetinin azaltılması ve ölçeğinin büyütülmesi için çalıştıklarını kaydetti.


- Yağcı
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:54 Kaynak: DHA
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