Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri - Son Dakika

Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri

28 dakika önce

Çin'de bilim insanları Kovid-19 salgınının genel belirtilerinin gün gün nasıl ortaya çıktığını gösteren iki araştırma yayımladı. Birinci araştırmaya göre, hafif bir öksürükle başlayan hastalığın 8 günde solunum hastalığına dönüşebiliyor. İkinci araştırmada ise taburculuk süresinin 22 gün, ortalama ölüm süresinin ise 18,5 gün olduğu belirlendi.

Çin'de bilim insanları yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) genel belirtilerinin günden güne nasıl ortaya çıktığını gösteren iki araştırma yayımladı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 225 bini geçti. 9 bin aşkın kişinin ölümüne neden olan Kovid-19'un yaygın semptomları arasında ateş, halsizlik ve kuru öksürük bulunuyor. Salgının merkezi Asya'dan Avrupa'ya kayarken, koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki bilim insanları, hastalığın seyrine ilişkin iki araştırma yayımladı.

"ATEŞ 12 GÜN SONRA KAYBOLUYOR"

Vuhan Pulmonary Hastanesi ve Jinyintan Hastanesi'ndeki yetişkin vakalarının incelendiği birinci çalışmada Kovid-19'un erken belirtilerinden biri olan yüksek ateşin 12 gün boyunca, öksürüğün ise daha uzun sürebileceği belirtildi. Araştırmada, incelenen 191 hastanın yüzde 45'lik bir kısmının 12 gün sonra taburcu olduktan sonra öksürmeye devam ettiği görüldü.

Nefes darlığı sorununun ise 13 gün sonra sona erdiği, ancak hayatını kaybedenlerde ölüm anına kadar devam ettiği ortaya konuldu.

TABURCULUK SÜRESİ 22, ÖLÜM SÜRESİ 18,5 GÜN

Hastalığın başlamasından itibaren ortalama taburcu olma süresinin22 gün,ortalama ölüm süresinin ise 18,5 gün olduğu belirlendi.

HASTALARIN ÇOĞU İLK 7 GÜNDE İYİLEŞİYOR

Diğer taraftan, Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi'nde 138 hastanın incelendiği çalışmada ise araştırmacılar ilk semptomlardan solunum zorluğu belirtilerine kadar geçen ortalama sürenin beş gün olduğunu ortaya koydular. Bunu yedi gün sonra hastaneye yatış ve sekiz gün ise solunum cihazıgerektiren nefes darlığı izliyor.

Ancak, uzmanlar hastalarının büyük bir çoğunda, ilk 7 günde semptomlarının çoğunun kaybolduğunu ve iyileştiğini söyledi.

İŞTE GÜN GÜN CORONA VİRÜSÜN SEYRİ

Birinci gün: Hastalarda, ateş yükselir, kas ağrısı ve kuru öksürük ortaya çıkar. Bununla birlikte yorgunluk da yaşanabilir. Küçük bir azınlıkta ise bir veya iki gün boyunca ishal veya bulantı görülebilir.

Beşinci gün: Enfekte olan kişinin kronik hastalığı varsa ya da yaşlıysa nerfes darlığı olarak da bilinen dyspnea ortaya çıkabilir. Bu durumda nefes almak gittikçe zorlaşır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, maruziyetten iki ile 14 gün sonra ortaya çıkan semptomların ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğunu söylüyor.

EN KRİTİĞİ 7.GÜN

Yedinci gün: Bazı hastalar enfekte olmalarının yedi gün ardından hastanede yatmalarını gerektiren şiddetli bir nefes darlığı yaşayabilirler. Sağlık kuruluşları, sürekli göğüs ağrısı, nefes darlığı yaşayan ve yüzü ve dudakları mavimsi bir renge dönen hastaların acil bir şekilde tıbbi yardım alması öneriyor.

Diğer taraftan, yedinci gün, hastaların büyük çoğunluğu için - yaklaşık yüzde 85'i - semptomların azalmaya başladığı ve izolasyondan çıkmanın bir olasılık olduğu noktadır.

Onuncu gün: Solunum problemleri kötüleşen hastaların 10. günde yoğun bakım ünitesine girmesi gerekir.

On ikinci gün: Wuhan'da yapılan ilk araştırmaya göre, hastalardaki ateş bu noktada sona eriyor. Hastalıktan kurtulanlarda, semptomlar yaklaşık 13 günün ardından yok oluyor.

Kaynak: NTV

Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:10 

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