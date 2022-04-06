Bilim insanları iklim değişikliği protestosunda İspanyol Meclisi'ne kırmızı boya attı - Son Dakika
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Bilim insanları iklim değişikliği protestosunda İspanyol Meclisi'ne kırmızı boya attı

06.04.2022 14:26
Bilim insanları iklim değişikliği protestosunda İspanyol Meclisi'ne kırmızı boya attı

İspanya'da hükümetin iklim değişikliği krizine karşı politikalarını yetersiz bulan aktivist bir grup bilim insanı, Meclis binasına kırmızı boya dökerek eylem yaptı.

İspanya'da hükümetin iklim değişikliği krizine karşı politikalarını yetersiz bulan aktivist bir grup bilim insanı, Meclis binasına kırmızı boya dökerek eylem yaptı.

Rebellion Cientifica (Bilimsel İsyan) adlı sosyal hareket tarafından düzenlenen eylemde yaklaşık 50 kişi, Madrid'deki Meclis binası önünde toplandı.

Eylemciler, biyolojik olarak kolay çözünürlüğü olan kırmızı boyaları Meclis'in "aslanlı kapı" olarak bilinen ve sadece özel törenlerde açılan ana girişine döktü.

Polis, beyaz gömlekler giyen ve Meclis kapısının basamaklarında oturan eylemcilere müdahale etti.

Aktivist bilim insanları, iklim değişikliğine karşı bilimsel araştırma sonucunun açıklandığı güne denk getirilen eylemde, "B gezegeni yok", "Kırmızı alarm. Bilimi dinleyin" sloganları attı.

Eylemde okunan bildiride, hükümetin, iklim krizi karşısında yeterli tepkiyi göstermediği ve bilim insanlarının uyarılarını dikkate almadığı belirtildi.

Eylem sonrasında polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken, boyaların temizlenmesi işlemine başlandı.

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İspanya, Madrid, Polis, İsyan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilim insanları iklim değişikliği protestosunda İspanyol Meclisi'ne kırmızı boya attı - Son Dakika


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