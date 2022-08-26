Uzayda yaşam var mı? James Webb'den yeni keşif - Son Dakika
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Uzayda yaşam var mı? James Webb'den yeni keşif

26.08.2022 11:56
Uzayda yaşam var mı? James Webb'den yeni keşif

Bilim insanları, James Webb uzay teleskobunun bir dış gezegen olan WASP-39b atmosferinde karbondioksit tespit ettiğini açıkladı.

Uzay araştırmalarında yeni bir dönem başlatan James Webb teleskobu, yeni bir keşif ile gündemde. James Webb, bir dış gezegenin atmosferinde karbondioksit tespit etti. WASP-39b adlı gezegende yaşam olabileceğini belirten bilim insanları, incelemenin detaylandırılacağının altını çizdi.

Uzun süredir uzayda başka canlıların varlığı hakkında araştırma yapan bilim insanları, dünya dışı yaşam ile ilgili yeni bir ipucu buldu. Temmuz ayında WASP-96b gezegeninin atmosferinde su izine rastlayan James Webb, şimdi de farklı bir gezegenin atmosferinde karbondioksit izine rastladı.

WASP-39b adlı gezegende karbondioksit tespit edildi

James Webb, iletim spektroskopisi yönetmiyle diğer gezegenlerde atmosfer bileşimlerini inceliyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan veriler, uzayda insanlığın tek canlı varlık olmadığını doğrular nitelikte.

Uzayda yaşam var mı? James Webb'den yeni keşif

Her elemanın farklı derecelerde ışığın farklı dalga boylarını yayarak oluşturduğu izler, teleskoplar tarafından tespit edilebiliyor. Bir önceki teleskoptan daha hassas tespit özelliğine sahip olan James Webb, ilk olarak WASP-96b gezegeninde su keşfetti.

James Webb'in şimdiye kadarki en ayrıntılı görüntüsü ortaya çıktı!

James Webb, ilk kez bir atmosferde yüksek derecede karbondioksit tespiti yaptı. Yaklaşık 700 ışıkyılı uzaklıkta olan gezegen, bağlı olduğu yıldızın yörüngesinde dört günde bir dolanıyor. Satürn ile aynı kütleye sahip olan WASP-39b, yaklaşık 900 derece sıcaklığıa sahip olduğu için Jüpiter'den daha büyük boyutlara sahip.

İnceleme için James Webb'in Yakın Kızılötesi Spektrografını (NIRSpec) kullanan ekip, 4,1 ve 4,6 mikron dalga boyları arasındaki spektrumda karbondioksite karşılık gelen bir aralıkta net bir çıkıntı tespit etti. Bu yeni Webb gözlemleri, bir ötegezegen için şimdiye kadar ölçülen 3 ila 5.5 mikron arasındaki renkler için parlaklıktaki en küçük farklılıkları yakalayabiliyor.

Gaz bulutu nedeniyle WASP-39b gezegeninde insanlığa benzer bir yaşam formunun olmadığı düşünülüyor. Bilim insanları, TRAPPIST-1 sistemi gibi kayalıklara sahip, Dünya benzeri gezegenlerde inceleme yapmak için hazırlıklarına devam ediyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

James Webb, Araştırma, su, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uzayda yaşam var mı? James Webb'den yeni keşif - Son Dakika

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