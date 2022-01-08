Bilim insanları, kalamar gözünün gelişimi için gerekli olan bir gen ağı keşfetti - Son Dakika

ABD'de bilim insanları, kalamar gözünün gelişimi için gerekli olan bir gen ağı keşfetti.

Techexplorist sitesinde yer alan habere göre, Harvard Üniversitesinden bilim insanları, çok hücreli omurgasız hayvanların yumuşakçalar dalının en gelişmiş sınıfı olan kafadanbacaklılarda lens gelişiminin genetiğini araştırdı.

Araştırmada bilim insanları, kalamar gözünün gelişimi için gerekli olan ve hayvanlar arasında uzuv gelişiminde de önemli rol oynayan bir gen ağı tespit etti.

Bilim insanları, kalamar embriyoları üzerinde yaptıkları bir deneyde WNT sinyal yolu adı verilen hücresel bir yolun kalamar gözünün gelişimine etki ettiğini ortaya koydu.

Araştırmada, WNT sinyal yolunun aktif olarak kullanılmasıyla kalamarların fincan şeklinde bir retina ve ön kısmında yeni bir kırılma merceği ile oldukça keskin bir görsel sistem geliştirdiği görüldü.

Bilim insanları, gözü sayesinde kalamarların avlanma, çiftleşme ve kamuflaj dahil birçok karmaşık davranışını da geliştirebileceğine dikkati çekti.

Öte yandan, bilim insanları, bu araştırmanın farklı hayvan türlerinde evrimsel değişikliklere yol açabilecek yeniliklere kapı aralayabileceğine işaret etti.

Araştırmanın sonuçları, BMC Evrimsel Biyoloji Dergisi'nde yayımlandı.