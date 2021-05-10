Bilim insanları, Karaman'da bulunan lalenin türünü araştırıyor - Son Dakika

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde bir doğaseverin bilgi vermesinin ardından bilim insanları tarafından doğada görüntülenen beyaz lalenin türü inceleniyor.

İlçeye bağlı Ambar köyünde yaşayan ve doğal ortamdaki çiçeklere ilgisiyle tanınan doğasever Bekir Tekinli, bölgede yetişen lale türlerini fotoğraflarken beyaz renkte farklı bir lale gördü.

Bu lalenin yeni bir tür olabileceğini düşünen Tekinli, fotoğrafını çekerek önceden tanıdığı bilim insanlarını köye davet etti.

Bunun üzerine Selçuk Üniversitesi (SÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuna Uysal ve SÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kuddisi Ertuğrul, köye gelerek doğada alan taraması yaptı. Uysal ve Ertuğrul, Tekinli'nin gösterdiği beyaz laleyi fotoğraflayıp, örnekler aldı.

Prof. Dr. Tuna Uysal, AA muhabirine, Ambar köyüne bir lale türü üzerinde alan çalışması yapmak üzere geldiklerini söyledi.

Yaklaşık 3 saatlik bir araştırmada lale popülasyonlarına rastladıklarını ifade eden Uysal, "Bu popülasyon içerisinde Toroslar'da yetişen lale çeşitlerinin yanı sıra onlardan ayrı olabileceğini düşündüğümüz bir lale gördük." diye konuştu.

İki lale arasında birtakım farklılıklar olduğunu gördüklerini belirten Uysal, şunları kaydetti:

"İkisiyle ilgili bir morfolojik kıyaslamayı alan üzerinde gerçekleştirdik. Bol bol fotoğraf çektik. Örnekler aldık. Yeni tür ile diğer laleler genel olarak birbirlerine benzeseler de çiçek yapısında ve üreme organlarında birtakım farklılıklar olduğu görülmekte. Bilim dünyası için belki de yeni bir türün bulunma eşiğindeyiz. Fakat bu farklılıkları net olarak ortaya koyabilmek için birtakım sitogenetik ve moleküller temelli çalışmalar yapmak durumundayız. Bunun için üniversitemiz bünyesinde gelişmiş bir laboratuvarımız var. Yaklaşık bir ay sürecek çalışmalar sonucunda türün gerçek tayini gerçekleşmiş olacak."

Gözlemledikleri lalenin yeni bir tür olduğunun tespit edilmesi halinde isim vereceklerini dile getiren Uysal, "Bölge insanı yöresini tanır. Vatandaşlarımız, köylülerimiz, değişik bir bitki, çiçek veya mantara rastlarsa üniversitelere ihbarda bulunsunlar. Hiçbir bilim adamı bu tür ihbarlara kayıtsız kalamaz. Zaten bu tür çalışmalar doğasever vatandaşların desteğiyle olur. Bu çeşitlilik bizlerin kültürel değerlerimiz. Doğamızı koruyalım, ve öğrenmeye çalışalım." diye konuştu.