BİLİM İNSANLARI MÜSİLAJDA MARMARA DENİZİ'NDEKİ SON DURUMU DEĞERLENDİRDİ - Son Dakika

Müsilajda Marmara Denizi'ndeki son durum, bilim insanları tarafından ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne ait Alemdar-2 adlı araştırma gemisinde değerlendirildi.

Çevre Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü işbirliğiyle Marmara Denizi'nde müsilaj incelemelerinde bulunuldu. Gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda bilim insanları ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne ait Alemdar-2 adlı araştırma gemisinde açıklama yaptı. 15 kişinin çalışmalarını sürdürdüğü araştırma gemisinin Marmara Denizi'ndeki çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

"MÜSİLAJA İLİŞKİN BİR BULGUYA RASTLAYAMADIK"İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, "Bu çalışmayı Çevre Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü olarak gerçekleştirdik. Son bu müsilajla ilgili olan duyumlardan ve ihbarlardan sonra dün itibariyle İstanbul Boğazı'ndan başlayarak güneye intikal ettik. İstanbul Boğazı'nda aldığımız örnekleri analiz ettik. Daha sonra güneyde Adalar çevresinde bilinen rutin istasyonlarımızdan ölçümlerimizi aldıktan sonra Tuzla'ya intikal ettik. Bu sabah itibariyle de 06.30 civarında Tuzla'dan hareketle İzmit Körfezi'ne geldik. Arada rutin olarak gerçekleştirdiğimiz yıllardır takip ettiğimiz her iki enstitünün ve diğer kurumların da burada faaliyet gösterdiği Denizli'deki numune alma istasyonlarındaki bunlar rutin istasyonlar. Örneklerimizi aldık. Bize sunulan, bize söylenen veya işaret edilen tüm koordinatlara ve alanlara ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ama kayda değer bir bulguya ulaşamadık. Bazı istasyonlarda su sütünü boyunca kamera görüntüleri de aldık. Fakat açıkçası burada da bir müsilaja ilişkin bir bulguya rastlayamadık. Farklı şeyler bulduk ama bunların müsilajla ilişkilendirilmesi mümkün gözükmüyor. Şu aşamada bizim söyleyeceğimiz bizim bu çalışma bağlamında müsilaja rastladığımız söz konusu değil. Ama bu saatten sonra söylenen noktalara da Tuzla'dan devam edeceğiz. Adalar'ın orada bazı oluşumların olduğuna yönelik bazı ihbarlar var. Onlara da ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz. Varsa örneklerimizi alacağız. Bundan sonra seyrimiz bu şekilde devam edecek" dedi.

"POLEN OLABİLECEĞİ YÖNÜNDE BAZI BULGULAR SÖZ KONUSU"Konuşmasına devam eden Gazioğlu, "Kamuoyuyla paylaşılan bazı hususlar var. Bunların polen olabileceği yönünde bazı bulgular söz konusu. Bizim İstanbul Üniversitesi'nde bir polen laboratuvarımız var. Burada aldığımız örnekleri oraya ulaştırmayı düşünüyoruz en kısa sürede. Farklı gruplarla da bu konuda çalışmalarımız söz konusu. Açıkçası bunun sonuçları da önümüzdeki hafta belli olur. Bu konuda da 'evet buymuş' diyecek noktada değiliz. Hiçbir riski yok" dedi.

"OKSİJEN DURUMU GEÇEN YILA GÖRE MAALESEF DAHA İYİ DEĞİL"ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Doc. Dr Mustafa Yücel ise "Şu an iki kurum ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü zaten özellikle son bir yıldır MARMOD projesi çerçevesinde dönüşümlü olarak Marmara'yı ziyaret ediyor. Özellikle İstanbul Üniversitemiz boğazları çok sıkı takip ediyor. ve bu anlamda son on yıllarda en iyi çalışılmış bir veri seti elimize geçmiş durumda. Zaten bu sorduğunuz sorulara bu sayede cevap verebiliyoruz. Özellikle MARMOD projesi sayesinde elde ettiğimiz veriler sayesinde şunu söyleyebiliriz aslında. Oksijen azlığı nedeniyle başlatılmış bir projedir. Müsilajla beraber ek seferler ek örneklemeler yapıyoruz. Bugün de aslında böyle bir gün. Oksijen durumu geçen yıla göre maalesef daha iyi değil. Her şeyden önce bunu ortaya koymalıyız. Bu seferin şöyle bir avantajı oldu. İlk defa iki kurum da aynı metotlarla metotlarımızı daha da geliştirerek mümkün olduğunca aynı şekilde ölçümler yapmaya çalıştık. Örneğin biz mart sonu sonuçlarımızda ODTÜ Bilim gemisinin mart sonu sonuçlarıyla Alemdar gemisinin şu andaki sonuçları birebir ölçüyor gerçekten. Örneğin İzmit Körfezi'nde çok ciddi bir oksijen azlığı hala devam ediyor. Bu körfezin dip suları maalesef hidrojen sülfür sularıyla artık yıl boyu kaplı durumda. Oksijen azlığı maalesef geçen yıla göre daha iyi değil. Sistem hala çok ciddi azot ve fosfor yükleriyle yüklü durumda. Bunun gerçekten altını çizmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"MÜSİLAJIN HER TÜRLÜ UNSURU İNCELENECEK"Yücel, "Aslında yüzeyde müsilajın görülmesi, polenin görülmesi önemli tabii ki, halkımız çok hassas konularda ama görünmeyen öğeleri denizin şu an çok çok fazla yüksek durumda. Bunları nasıl azaltacağımızın aslında biraz üzerine kafa yormamız gerekiyor ki, bununla ilgili de zaten hazırlanmış ve yürürlüğe konmuş bir Marmara Eylem planı var. Bunun üzerine bir stratejik eylem planı oluşturuldu ve kabul edildi. Marmara Denizi Müsilaj Bilim Kurulu oluşturuldu. Özellikle TÜBİTAK başkanımızın koordinasyon yönetiminde ve bütün bu çalışmaların sıkı sonucu olarak zaten şu an Marmara Denizi şu noktadan bu noktaya genleşti diyebiliyoruz. Müsilajın her türlü unsuru incelenecek. Polen mi değil mi, organik kompozisyonu bunlar hepsi bir araya getirilecek" şeklinde konuştu.

"'MARMARA DİJİTAL İKİZİ' KURUYORUZ"Marmara Denizi ile ilgili çalışmalardan bahseden Yücel, "Bütün sonuçlar kullanarak bütün kurumlarla iş birliği yaparak biz bir 'Marmara Dijital İkizi' şu an aslında kuruyoruz. Gerçekten dünya çapında aslında çığır açıcı bilimsel şeyleri içeren araştırmaları da içeren bir dijital ikiz olacak. Bu nedir, aslında Marmara Denizi'nin gerçek anlamda ikizi ama sayısal bir ikizi. Üç boyutlu bir biçimde Marmara Denizi'nin bütün süreçleri burada modellenecek. Oksijeni, müsilajı, balığı. Bütün bunlar modellenecek. ve bu bir yönetim aracı, karar destek aracı olarak yöneticilerimizin hizmetine sunulacak. Burada sadece aslında müsilaj için bu ek seferleri yapıyor değiliz. Bu dijital ikizi en kısa sürede yürürlüğe sokmak ve bir an önce kullanıma açmak için de gereken boşlukları, bilgi boşluklarını dolduruyoruz" dedi.

Görüntü dökümü--- ----- ---- ---- ----Alemdar-2 araştırma gemisinden görüntü-İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu açıklaması-ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Doc. Dr Mustafa Yücel açıklaması-Gemideki çalışmalardan görüntü-Geminin havadan görüntüsü

-Genel ve detay

- İstanbul