Son Dakika Haberleri: Bilim insanları otizmin tedavisini aramaktan vazgeçiyor
Son Dakika Dünya Haber

Bilim insanları otizmin tedavisini aramaktan vazgeçiyor

5 dakika önce

On yıllardır otizme çare olabilecek yöntemler üzerinde araştırmalar yapılıyor ancak sağlık uzmanları kesin bir çare bulunmadığı noktasında hem fikir olmaya başladı.

Bilim insanları otizmin tedavisini aramaktan vazgeçiyor, System.String[]

On yıllardır otizme çare olabilecek yöntemler üzerinde araştırmalar yapılıyor ancak sağlık uzmanları kesin bir çare bulunmadığı noktasında hem fikir olmaya başladı. Bu nedenle doktorlar otizmi ortadan kaldıracak bir ilaç üzerinde çalışmak yerine otizmli kişilerin daha sağlıklı ve mutlu hayatlar yaşaması için yollar, eğitimler ve terapiler geliştirmeye odaklandı.


Kaliforniya Üniversitesi MIND Ensititüsü Direktörü Psikolog Len Abbeduto, otizmin çok farklı seviyelerde görüldüğünü ve her bireyde farklı sonuçlara yol açtığını belirterek "Bu kadar geniş yelpazede ölçümlenen bir zihinsel olgu için herkese uygun bir ilaç üretmeye veya tedavi bulmaya çaışmanın doğru yöntem olmayabileceği anlaşılıyor." dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkasından tuvalet kağıdı sarkan kadının videosu olay oldu
İsrailli Arap milletvekillerinden Netanyahu'nun rakibi Gantz'a destek Hong Kong'da sular durulmuyor: Çin bayrağı nehre atıldı 40 yıllık mağara hayatı biten İskender amca, banyo taleplerini geri çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:20:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilim insanları otizmin tedavisini aramaktan vazgeçiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]