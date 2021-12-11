Bilim insanları sosyal bilimlerde nitelikli bilgi üretebilmenin yollarını tartıştı - Son Dakika

Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu üyeleri, nda sosyal bilimlerin tüm alanlarında nitelikli bilgi üretebilmenin yollarını tartıştı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca düzenlenen çalıştay, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, burada yaptığı konuşmada, bilginin strateji çerçevesinde üretilmesini, üretilen bilginin sahada karşılık bulmasını, sahada ihtiyaç duyulan bilginin ise ilgili kurumlarla eş güdüm halinde üretilmesini önemsediklerini söyledi.

Çalıştay ile 2022 ve sonrasındaki bilimsel çalışmaların planlanması yanında, bilim kurulu üyelerinin tanışarak görüş alışverişinde bulunmasını amaçladıklarını kaydeden Hekimoğlu, "Bu toplantı, kurumlarımızın tarihinde ilk kez gerçekleştirilmesi bakımından anlamlıdır." dedi.

Prof. Dr. Hekimoğlu, her bir komisyonun en az bir proje önerisiyle çalıştaydan ayrılmasını beklediklerini ifade ederek entegre şekilde hareket edilmesi ve sempozyum, panel, gezi gibi etkinlikler ile akademik çıktı olacak yayınların bu bağlamda kurgulanması gerektiğini belirtti.