Bilim insanları, soyu tükenmiş Tazmanya Kaplanı'nı gen düzenleme yoluyla geri getirmeyi planlıyor - Son Dakika
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Bilim insanları, soyu tükenmiş Tazmanya Kaplanı'nı gen düzenleme yoluyla geri getirmeyi planlıyor

16.08.2022 22:20
Bilim insanları, soyu tükenmiş Tazmanya Kaplanı'nı gen düzenleme yoluyla geri getirmeyi planlıyor

Bilim insanları, 1930'larda nesli tükenen Tazmanya Kaplanı’nı gen düzenleme yöntemiyle dünyaya kazandırabilmek için milyonlarca dolarlık bir proje başlattı.

Bilim insanları, 1930'larda nesli tükenen Tazmanya Kaplanı’nı gen düzenleme yöntemiyle dünyaya kazandırabilmek için milyonlarca dolarlık bir proje başlattı.

Köpeği andıran suratı ve sırtındaki çizgileriyle nadir bir görünüme sahip olan Tazmanya Kaplanı’nın önce aşırı avlanma nedeniyle nesli tükenmişti. Son hayvan da 1936 yılında Hobart'taki Beaumaris Hayvanat Bahçesi'nde ölmüştü.

Şimdi ABD ve Avustralya'daki 50 bilim insanından oluşan bir ekip süreci tersine çevirmeyi umuyor.

Bilim insanları benzer DNA'ya sahip bir türden önce kök hücreler alacaklar ve gen düzenleme teknolojisi ile Tazmanya Kaplanı’nın kök hücrelerine dönüştürmeye çalışacaklar.

Bu hücrelerden bir embriyo üreten bilim insanları daha sonra taşıyıcı olan başka bir hayvan aracılığıyla Tazmanya Kaplanı’nı geri getirmeyi deneyecekler.

Her adımın, büyük bir bilimsel atılım anlamına geleceği kaydediliyor.

Projeyi, Melbourne Üniversitesi ve nesli tükenen türleri yeniden hayata döndürme ile ilgili çalışmalar yürüten ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Colossal birlikte gerçekleştirecek.

Melbourne Üniversitesi, 5 milyon dolarlık bağış sayesinde gen düzenleme laboratuvarı kuruyor.

Bilim insanları, Tazmanya Kaplanı’nın genomunu, türün iyi korunmuş genç bir üyesinin kalıntıları sayesinde halihazırda sıralamıştı.

Ekibin başındaki Profesör Andrew Pask, bunun Tazmanya Kaplanı’nı türetmek için gereken “tam bir prototip” olduğunu söylemişti.

Etobur olan tür, bir zamanlar Avustralya'da yaygındı, ancak varlığı 18. yüzyılda Tazmanya ile sınırlandı.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Teknoloji Bilim insanları, soyu tükenmiş Tazmanya Kaplanı'nı gen düzenleme yoluyla geri getirmeyi planlıyor - Son Dakika

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