Bilim insanları TR MOF 2019 Semineri'nde bir araya geldi

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen TR MOF 2019 Semineri'nde yurt içi ve yurt dışından bilim insanları bir araya geldi.



Türkiye'de ilk defa düzenlenen 'MOF Semineri' Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde Amasra'da gerçekleştirildi. Türkiye ve İngiltere iş birliğinde gerçekleştirilen seminere yurt içi ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı katılarak, araştırmacıların yoğun ilgisini çeken metal-organik çerçeve (MOF) yapılarının üretim, karakterizasyon ve uygulama alanlarına yönelik bilgiler aktardılar.



TÜBİTAK tarafından desteklenen seminerin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa M. Aral, seminere ev sahipliğini yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "MOF alanında literatüre değerli katkılarda bulunmuş ve bu alanda birçok öncü çalışmaya imza atmış araştırmacılarımız bu seminer ile bir araya geldi. Bu seminerle uluslararası ortaklı projelerin de zemini hazırlanmaktadır. Katılan tüm bilim insanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.



İki gün süren seminerin ilk gününde; Bartın Üniversitesi'nden Dr. Güneş Günay Sezer ile Doç. Dr. Aziz Genç, İngiltere'nin Bath Üniversitesi'nden Prof. Dr. Andrew Burrows, Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Seda Keskin, İngiltere'nin Londra Üniversitesi'nden (UCL) Dr. Işıl Akpınar, Abdullah Gül Üniversitesi'nden Dr. Mustafa Erkartal, Özyeğin Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi İlknur Eruçar ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selçuk Demir birer konuşma yaptılar.



Seminerin ikinci gününde ise Bilkent Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ferdi Karadaş, Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emel Yıldız, İngiltere'nin Londra Üniversitesi'nden (UCL) Dr. Aydın Özcan ve Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Thomas Douglas Bennett, Kırıkkale Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Fatih Semerci, Fransa'nın Sorbonne Üniversitesi'nden Dr. Civan Avcı sunumlarını yaptılar.



Etkinlik hakkında bilgiler veren Seminer Koordinatörü Dr. Güneş Günay Sezer, MOF kimyası 14 sunum üzerinden detaylı olarak tartışıldığını söyledi.



Dr. Günay Sezer, "Sunumların içeriğinde MOF'ların terminolojisi, özellikleri, sentezi, karakterizasyonları ve çeşitli uygulama alanlarındaki performanslarının deneysel ve atomik bakış açısıyla araştırılmasına yönelik tartışmalar yer aldı. 4 sunumda, deneysel araştırmalara rehberlik edecek moleküler simülasyon çalışmalarının sonuçları sunuldu. İstenilen uygulama alanları için en iyi performans gösterecek MOF malzemesini belirlemeye yönelik gerçekleştirilen moleküler simülasyonlar hakkında detaylı bilgiler verildi. 10 sunumda ise; Kristalin ve amorf yapıya sahip MOF'lar, güneş enerjisi harmanlayan MOF'lar tartışıldı. MOF'ların alt familyası olan zeolitik imidazol iskeletler (ZIF) hakkında sunum gerçekleştirildi. Lantanit bazlı MOF'ların sentezi tartışıldı. MOF kullanılarak sulardan kimyasal gideriminin araştırılmasına yönelik çalışmanın sonuçları sunuldu. MOF'ların elektrokimyasal uygulamaları sunuldu. MOF'ların sentezinde post-synthetic modifikasyon yaklaşımı ele alındı. Seminer MOF kimyasına yönelik birçok farklı konunun tartışıldığı geniş yelpazede bir platform olarak düşünülebilir. Panel bölümünde ise tüm katılımcılara özellikle lisans ve lisansüstü eğitimlerine devam eden öğrencilere MOF alanında uzman araştırmacılar ile birebir tartışma imkanı verilerek iş birlikçi bir atmosfer oluşturuldu." şeklinde konuştu. - BARTIN