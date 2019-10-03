Son Dakika Haberleri: Bilim insanları tüm kan gruplarıyla uyumlu yapay kan geliştirdi
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Bilim insanları tüm kan gruplarıyla uyumlu yapay kan geliştirdi

51 dakika önce

Japon bilim insanları bütün kan gruplarıyla uyumlu yapay kan geliştirdiklerini açıkladı. Çalışmanın başındaki isimler tavşanlarda yapılan testlerin çok olumlu olduğunu belirtti

Bilim insanları tüm kan gruplarıyla uyumlu yapay kan geliştirdi, System.String[]

Japon bilim insanları bütün kan gruplarıyla uyumlu yapay kan geliştirdiklerini açıkladı.


Japon medyasına göre Japonya Tıp Koleji'ndeki araştırmacılar, kan grubundan bağımsız olarak herhangi bir hastaya encekte edilebilen yapay kan geliştirdi. Yapan kan sayesinde yaralılara hastaneye gelmeden kan nakli yapılabileceği ve bunun da hayatta kalma oranını önemli ölçüde arttıracağı belirtildi.

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Japonya, Japon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:31 
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