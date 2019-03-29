Bilim insanları Türkiye'ye 'evet' dedi
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u aşkın ülkeden başvuru aldıklarını, 200'den fazla araştırmacının Türkiye'ye geleceğini söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u aşkın ülkeden başvuru aldıklarını, 200'den fazla araştırmacının Türkiye'ye geleceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:37
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Bakan Varank: Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık
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