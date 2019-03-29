Son Dakika Haberleri: Bilim insanları Türkiye'ye 'evet' dedi

Bilim insanları Türkiye'ye 'evet' dedi

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u aşkın ülkeden başvuru aldıklarını, 200'den fazla araştırmacının Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Bilim insanları Türkiye'ye 'evet' dedi, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u aşkın ülkeden başvuru aldıklarını, 200'den fazla araştırmacının Türkiye'ye geleceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:37 

Ekonomi
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