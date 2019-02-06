Son Dakika Haberleri: Bilim İnsanları, Uçan Sincapların Pembe Renkte Parladıklarını Keşfettiler

Bilim İnsanları, Uçan Sincapların Pembe Renkte Parladıklarını Keşfettiler

52 dakika önce

Bilim insanlarının yeni keşfine göre uçan sincap türleri, rengini pembeye çevirebiliyor.

Bilim İnsanları, Uçan Sincapların Pembe Renkte Parladıklarını Keşfettiler, System.String[]
Uçan sincapları hepimiz biliyoruz. Rengi pembeye dönen uçan sincaplar ise doğada var olan canlılardan çok Pixar animasyonlarından fırlamışa benziyorlar.

Bu uçan sincapların doğal renkleri pembe değil. Geceleri, mor ötesi ışık altında bakıldığında bu canlılar pembe renkli gözüküyorlar. Uçan sincapların pembe renkli mor ötesi ışıkla parlaması da türün bütün bireylerinde gözlemlenmiyor.



2017 yılının bahar aylarında, Wisconsin'deki Northland Koleji'nden profesör Jon Martin, hangi bitki, yosun ve otların floresan ışık yaydıklarını keşfetmek amacıyla bahçesini mor ötesi fenerle incelerken garip bir şey fark etti. Bahçesindeki uçan sincaplar pembe renkte parlıyordu.

O dönemde Northland'de okuyan Allison Kohler'den bu durumun sebebini araştırmasını isteyen profesör Martin'in öğrencisi, ilginç bir keşifte bulundu.

Allison Kohler, "Bazı türler oldukça parlak bir pembeyken, bir sincap hiç parlamadı. Bu tek sincap dışındaki bütün sincaplar belli derecelerde parladılar." diyor.



Ekip hem doldurulmuş hem de canlı pek çok uçan sincabı inceledi. Sonuç olarak ABD'deki her üç uçan sincap türü de mor ötesi ışıkta parlıyor, pembe renk ise bu türe özel.

Bitkilerden böceklere ve kurbağalara kadar pek çok canlı türü florasan ışıklar yaymalarına rağmen, memelilerde bu parlamanın sebebinin incelendiği çok fazla çalışma yok. Bilim insanları bu parlamanın sebebi olarak canlıların iletişim kurma çalışmalarını görüyor.

Araştırmayı gerçekleştiren Kohler, bu keşif sayesinde türler arasında iletişim hakkında daha fazla bilgi elde edebileceklerine inanıyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:15 

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Bölünmüş Türkiye Paylaşımına Tepki Yağdı NBA All-Star'da Yarışmalara Katılacak Oyuncular Belirlendi

Şirinevler'de Otobüs Durağı Trafiği Havadan Görüntülendi Dadaş Mucit'in Geliştirdiği Cihaz ile Elektrik Faturalarında Yüzde 25 Tasarruf Sağlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 12:07:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilim İnsanları, Uçan Sincapların Pembe Renkte Parladıklarını Keşfettiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]