Bilim İnsanları Uyardı: Daha Ağır Salgınlara Hazır Olun - Son Dakika

Bilim insanları doğanın tahribatı ile ilgili bugüne kadar defalarca uyarıda bulundular. Özellikle de insanların doğaya sürekli olarak müdahalede bulunması bütün dengeleri altüst ediyor. Salgıların önemli nedenlerinden birisi de budur diyebiliriz.



Doğanın kendi içerisindeki hassas dengesi aynı zamanda insanları da koruyor. Ancak zamanla bu hassas denge umursanmaz ve insanlar tamamen kendilerine odaklı olursa, bir süre sonra salgınlar meydana gelebilir. Doğayı tahrip ettikçe hayvanlar ile olan karşılaşma sayısı artıyor ve bunun sonucu olarak hastalıklar daha fazla bulaşıyor.



Bilimsel araştırmalar daha ağır salgınlar için uyarıyor



Doğa alanında önemli çalışmalar yürüten; Josef Bettele, Sandra Diaz ve Eduardo Brondizio, geçen yıl hazırladıkları raporla dünyadaki biyoçeşitliliğin çok ciddi miktarda tehlike altında olduğunu belirti. Bunun özellikle de son 6 yılda bu duruma geldiği söyleniyor.



Kapsamlı bir araştırma yapan bilim insanları önemli sonuçlar elde etti. Yapılan açıklamada, Yapılan yeni değerlendirmede, "Yaygın ormansızlaşma, tarımın kontrolsüz genişlemesi, yoğun çiftçilik, madencilik ve altyapı gelişimi ve son olarak vahşi türlerin sömürülmesi, hastalıkların yayılması için 'mükemmel fırtına' yarattı" ifadelerine yer verildi.



doğanın tahribatı devam ederse muhtemelen insanlar ile hayvanlar arasındaki temas daha fazla artacak. Bunun sonucu olarak çok daha ölümcül salgınlar ortaya çıkabilir. Sizce şimdiki salgın gibi problemler doğanın tahribatı nedeniyle mi gerçekleşiyor? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.