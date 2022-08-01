Astronotlar Ay çukurlarında barınacak! - Son Dakika
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Astronotlar Ay çukurlarında barınacak!

01.08.2022 15:02
Astronotlar Ay çukurlarında barınacak!

Bilim insanları uydumuzda yer alan çukurların astronotlar için çok daha iyi koşullar sunabileceğini ortaya koydu.

Uzaya gitmek ve uzayda yaşamak insanlık için her zaman bir tutku olmuştur. Ancak uzayda yaşamak hiç de kolay değil. En yakınımızda bulunan Ay'da da durum farklı değil ancak bilim insanları uydumuzda yer alan çukurların astronotlar için daha iyi koşullar sunabileceğini ortaya koydu.

Ay yüzeyindeki çukurlar makul sıcaklıklar sunuyor

Yapılan yeni araştırmalara göre Ay yüzeyindeki çukurlar tutarlı ve rahat bir sıcaklık sunabiliyor. Böylece Ay'a çıkacak olan astronotlar bu bölgelere sığınarak Ay yüzeyinin sürekli değişen koşullarından korunabilecek. Uzun süreli Ay görevlerinde astronotların bu bölgelerde barınabileceği belirtiliyor.

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California Üniversitesi'nden (UCLA) araştırmacılar, ayın yüzeyindeki çukurlarda sıcaklıkların büyük ölçüde 17 derecede kaldığını ortaya koydu. Gündüzleri 127 dereceye, geceleri ise -173 dereceye kadar ulaşabilen Ay yüzeyi için, çukurlardaki koşulların oldukça iyi olduğu net bir şekilde söylenebilir.

Astronotlar Ay çukurlarında barınacak!

Çukurların sıcaklığı, ayın yörüngesinde dönen ve ay yüzeyinin görüntülerini alan bir NASA uzay aracı olan Lunar Reconnaissance Orbiter'dan (LRO) alınan veriler kullanılarak belirlendi. LRO, yaklaşık 100 metre derinliğe sahip birçok çukuru analiz etmiş durumda. UCLA'nın açıklamasına göre, bazı çukurların gündüzleri fazla ısınmasını önleyen ve geceleri ısıyı içeride tutan bir kaya çıkıntısı bulunuyor.

Ay yüzeyindeki sıcaklıklardaki büyük dalgalanmalar, her biri yaklaşık 15 gün süren uzun gün ve gecelerden kaynaklanıyor. Bu çukurlar, gelecekteki Ay kaşifleri için koşulları daha yönetilebilir hale getirmeye yardımcı olabilir. Önümüzdeli süreçte kurulacak olası bir ay üssü için de bu çukurlar oldukça uygun görünüyor.

Astronotlar Ay çukurlarında barınacak!

Ay yüzeyinde bu çukurlardan şimdiye kadar 200 kadar bulunmuş durumda. Bu çukurların Ay'da gerçekleşen volkanik olaylardan sonra oluştuğu düşünülüyor. Barınak sağlamanın yanı sıra, bu çukurların potansiyel olarak Ay'daki diğer yer altı kaynaklarına da ev sahipliği yaptığı düşünülüyor.

NASA'nın önümüzdeki süreçte Ay'ın yeraltı kaynaklarını araştırmak için çeşitli robotik çalışmalar yapıyor. Yapılan bu analizlerin ardından NASA'nın Ay'da bir üs kurma hedefi gerçek olabilir. Peki siz Ay'ın yüzeyinde yer alan bu çukurlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

NASA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Astronotlar Ay çukurlarında barınacak! - Son Dakika

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