Bilim insanları ve diplomatlar, Doğu Akdeniz'deki ekonomik ve diplomatik sorunları mercek altına alacak - Son Dakika

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu, Antalya'da 7 Aralık'ta düzenlenecek Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda, bölgedeki yetki alanlarının uluslararası deniz hukukuna uygun tanımlanmasının ele alınacağını, ayrıca Kıbrıs Adası'nın, Türkiye'nin ve paydaşlarının Doğu Akdeniz'deki konumu ve haklarının analiz edileceğini bildirdi.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanlığı, 7 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi'nde "Doğu Akdeniz Çalıştayı" düzenleyecek.

Bakanlar Kurulu kararı ile 2010'da kurulan ve 29 ülkeden üniversitelerin üye olduğu Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı ve devlet övünç madalyası sahibi 15 Temmuz gazisi Azizoğlu, çalıştayın amaç ve içeriği ile ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Doğu Akdeniz'de, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge ile ilgili henüz çözülmemiş ve giderek de büyüyen problemler bulunduğuna dikkati çeken Azizoğlu, bu problemlerin bölgedeki enerji kaynaklarının keşfi ve paylaşımı konuları öne çıktıkça daha da büyüdüğünü vurguladı.

Dünyada artan enerji ihtiyacı ve bağımlılığının tarihsel önemini yüzyıllardır koruyan Doğu Akdeniz'i tekrar diplomasinin merkezine çekmeye başladığını dile getiren Azizoğlu, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Adası'nın hukuki durumu da göz önünde bulundurulduğunda, rezervlerden elde edilen ekonomik değerlerin Ada halkının ortak çıkarına sunulmaması, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile anlaşmasından doğan yetki alanlarının gasbedilmesi açısından önemi bulunmaktadır. Çalıştayda, Doğu Akdeniz'deki tarafların iddia ettiği yetki alanları ve bu alanlardan elde edilen çıktının paylaşımı uluslararası hukuk ve diplomasi nezdinde önem arz etmektedir. Bu sebeple çalıştayda, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının uluslararası deniz hukukuna uygun tanımlanması ile Kıbrıs Adası'nın, Türkiye'nin ve paydaşlarının Doğu Akdeniz'deki konumu ve hakları analiz edilecek."

Çalıştaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Siyale, eski KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ile uluslararası alanda söz sahibi diplomat ve akademisyenlerin katılacağını bildiren Azizoğlu, "Çalıştayın panellerinde, Doğu Akdeniz'e münhasır ekonomik ve diplomatik tüm sorunlar analiz edilecek. Çalıştayın temel amacı, coğrafyamızın kadim ve küresel saygın gücü olan Türkiye'nin, tüm bölgesel sorunlarda üstlendiği hakkı ve haklılığını, muhafaza ederek çözüm odaklı liderliğini, Doğu Akdeniz coğrafi sorununda da bölgesel ve küresel paydaşlarımızı akademik ve diplomatik analizlerle aydınlatmasıdır." diye konuştu.

"Türkiye ve KKTC, soruna uluslararası hukuk ilkelerine uygun çözümler arıyor"

Azizoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından ortaya çıkarılan sorunu uluslararası hukuk ilkelerine uygun ve Ada'da çözümü destekleyen bir temelde ele aldığını vurguladı.

Türkiye'nin konunun ortaya çıkışından itibaren bu konuda tarafını ve ne istemediğini defalarca dile getirdiğine işaret eden Azizoğlu, "Sözde müttefik olduğumuz ülkeler ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki güvenlik, ekonomik ve diplomatik haklılığına müttefik hukuku ve algısıyla çözüm üretmemektedir. Bölgedeki kıyı ülkelerinin güvenlik konusunda istikrar sorunları olduğundan, Türkiye hidrokarbon kaynaklarının bölge ekonomilerine kazandırılması ve hatta bütün taraflar için barışa hizmet etmesi açısından da istikrarlı ve gelecek vaat eden bir ülke olarak konumundadır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki ülkelerin pek çoğuyla coğrafi paydaşlık dışında aynı zamanda inanç, değer, kavram ve kültürlerde de paydaş ve kader birliğinde olduğunu anlatan Azizoğlu, "Yapacağımız çalıştayın, coğrafi ya da küresel paydaşlarımızın bölgemizdeki tüm sorunlarda Türkiye'nin önem ve liderliğinin öncelikli çözüm odağı olduğunu algılamalarına ve bölgemizde hakça paylaşım, birlikte yaşama kültürüne katkı sağlamasını temenni ediyorum." dedi.