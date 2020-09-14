Bilim insanları Venüs'te yaşam belirtisi keşfetti
İngiliz ve ABD'li bilim insanlarının Venüs gezegeninin atmosferinde, olası yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfettikleri bildirildi.
İngiliz ve ABD'li bilim insanlarının Venüs gezegeninin atmosferinde, olası yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfettikleri bildirildi.
İngiltere'de Cardiff Üniversitesi (İngiltere) ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (ABD) bilim insanları, Venüs gezegeninin atmosferinde olası yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfetti. Gezegenin atmosferindeki bulutlarda ise sıcaklığın 50 santigrat olduğu ifade edilirken; bu bulutların içerisinde fosfin gazının tespit edildiği belirtildi. Araştırmacılar, fosfin tespitinin kendi başına 'mikrobiyal yaşam için sağlam bir kanıt' olmadığını, gezegende potansiyel olarak bilinmeyen jeolojik veya kimyasal süreçlerin meydana geldiğinin bir göstergesi de olabileceğinin altını çizdi. Uzmanlar, Venüs'ün bulutlarındaki gazın daha iyi araştırılması gerektiğini ifade etti.
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