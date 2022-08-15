İsveç'te bilim insanları biyosentetik kornea implantı üretti! Donör yerine domuzlar kullanılabilecek

Deneysel prosedürden önce 14'ü tamamen kör olan 20 gönüllüde implantı test eden bir pilot denemenin sonuçları Nature Biotechnology'de yayınlandı. 20 gönüllünün tümünün görüşlerini tamamen geri kazandığı ve ameliyattan sonra hiçbir yan etki yaşamadığı belirtildi.

KOLAJENDEN KORNEA İMPLANTI ÜRETİLDİ

Her yıl bir milyondan fazla kişinin kornea nedeniyle görme bozukluğu yaşadığı biliniyor. Gözü çevreleyen ve oldukça ince olan kornea, ne yazık ki kendini yenileyemiyor.

KORNEA NAKLİNİN ZORLUĞU

Kornea nedeniyle görme sorunu yaşayan kişiler, donörlerden alınan kornealar ile tekrar sağlığına kavuşabiliyor. Bununla birlikte, 70 kişiden sadece birinin kornea nakli için donör bulabiliyor. Kornea nakli bekleyen milyonlarca kişi, geliştirilen yeni tedavi yöntemi sayesinde görme yetilerini tekrar kazanabilecek.

BİYOSENTETİK KORNEALAR DONÖR KORNEALARIN YERİNE GEÇEBİLECEK

Çalışmanın yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini belirten bilim insanları, biyosentetik korneaların dönor kornealarının yerine geçebileceğini kanıtladı. Daha önce insanlardan elde edilen kolajenler ile deneme yapan ekip, domuzdan elde edilen implantın daha kolay üretildiğini açıkladı.

2 YIL SAKLANABİLİYOR

Biyosentetik kornealar, dönorlardan alınanların aksine neredeyse iki yıl boyunca güvenli bir şekilde saklanabiliyor. Araştırmacılar, üretilen implantların insan korneasına oldukça yakın olduğunu belirtiyor.

"ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Konu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Neail Lagali, "Seri üretime uygun, iki yıla kadar saklanabilen bir implant geliştirdiğimiz için mutluyuz. Bu sayede daha fazla kişinin görme sorunu biyomateryal ile ortadan kalkacak. Kornea dokusu bulma sorunu ve diğer göz rahatsızlıkları için önemli bir adım attığımızı düşünüyorum." sözlerini kaydetti.