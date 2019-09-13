Son Dakika Haberleri: Bilim insanları yeniden hesapladı; evren varsayılandan çok daha genç olabilir
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Bilim insanları yeniden hesapladı; evren varsayılandan çok daha genç olabilir

1 saat önce

Almanya'da Max Plank Enstitüsü'nde görevli bazı bilim adamları Evren'in varsayılandan çok daha genç olabileceğini ortaya koydu. 1990'lı yıllarda yapıldığı düşünülen hesaplamalar son yıllarda yeniden tartışmaya açıldı.

Bilim insanları yeniden hesapladı; evren varsayılandan çok daha genç olabilir, System.String[]

Almanya'da Max Plank Enstitüsü'nde görevli bazı bilim adamları Evren'in varsayılandan çok daha genç olabileceğini ortaya koydu. 1990'lı yıllarda yapıldığı düşünülen hesaplamalar son yıllarda yeniden tartışmaya açıldı.


Bilim adamı Inh Jee liderliğindeki ekip evrenin 13,7 değil yaklaşık 11,4 milyar yıl yaşında olabileceğini belirtiyor.

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Almanya, Evren, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:30 
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