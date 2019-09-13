Bilim insanları yeniden hesapladı; evren varsayılandan çok daha genç olabilir
1 saat önce
Almanya'da Max Plank Enstitüsü'nde görevli bazı bilim adamları Evren'in varsayılandan çok daha genç olabileceğini ortaya koydu. 1990'lı yıllarda yapıldığı düşünülen hesaplamalar son yıllarda yeniden tartışmaya açıldı.
Almanya'da Max Plank Enstitüsü'nde görevli bazı bilim adamları Evren'in varsayılandan çok daha genç olabileceğini ortaya koydu. 1990'lı yıllarda yapıldığı düşünülen hesaplamalar son yıllarda yeniden tartışmaya açıldı.
Bilim adamı Inh Jee liderliğindeki ekip evrenin 13,7 değil yaklaşık 11,4 milyar yıl yaşında olabileceğini belirtiyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:30
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