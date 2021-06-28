Üye Girişi
Bilim insanları yıldızların ilk olarak ne zaman ortaya çıktığını çözdü - Son Dakika
BBC

Bilim insanları yıldızların ilk olarak ne zaman ortaya çıktığını çözdü

28.06.2021 12:06
Bilim insanları yıldızların ilk olarak ne zaman ortaya çıktığını çözdü, System.String[]

İngiltere'de bilim insanları, ilk yıldızların ne zaman ortaya çıktığını keşfetti.

İngiltere'de bilim insanları, ilk yıldızların ne zaman ortaya çıktığını çözdü.

Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun aylık bildirimlerinde yayımlanan sonuçlara göre, yapılan çalışmalarda yıldızların ilk kez Büyük Patlama'dan 250 ila 350 milyon yıl sonra "kozmik şafak" olarak bilinen olayda doğduğu anlaşıldı.

Çok uzun zamandır kozmik şafağın ne zaman başladığı üzerine araştırmalar yapan University College London'dan Prof Richard Ellis, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Evrenin ilk kez ne zaman yıldız ışığıyla yıkandığına dair ilk ikna edici kanıt sahibiz" diye konuştu.

Bilim insanları çalışmada en uzak 6 galaksiyi inceledi. Galaksiler, uzaklıkları sebebiyle dünyanın en güçlü teleskoplarıyla bile bilgisayarda ancak birkaç piksel görülebildi.

Ekip, yaptıkları yaş hesabıyla yıldızların oluştuğu kozmik şafağın başlangıcını hesapladı.

Çalışmaları yöneten Cambridge'deki Kavli Astronomi Enstitüsü'nden Dr. Nicolas Laporte, "modern kozmolojideki en büyük sorulardan biri" olarak nitelediği olay için "Evren tarihindeki bu önemli anın ne zaman gerçekleştiğini gözlemlerle ilk kez tahmin edebildik" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarda bir netice almanın bir rüyanın gerçekleşmesi olduğunu belirten Dr. Laporte, şöyle devam etti:

"Işık parçacıklarının 13 milyar yıldan fazla bir süredir uzayda seyahat ettiğini ve sonra bir teleskopa girdiğini düşünmek harika. Astrofizikçi olmanın şahane yanı, zamanda yolculuk ve uzak geçmişe tanık olma yeteneği."

Evren 13,8 milyar yıl önce Büyük Patlama'da meydana geldi. İlk parıltının ardındansa evren kozmik karanlık çağlar olarak bilinen bir dönemden geçti. Yeni araştırmaya göre de, Büyük Patlama'dan 250 ila 350 milyon yıl sonra, evrene ışık getiren ilk yıldızlar ortaya çıktı.

Çalışma aynı zamanda ilk galaksilerin yeterince parlak olduğunu ve NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından da görülebileceğini söylüyor. Astronomlar olası bu görüntülemeyle birlikte Evrenin evrimindeki bu önemli ana doğrudan tanık olabilir.

İskoçya Kraliyet Astronomu Prof. Catherine Heymans, bu ihtimal sebebiyle "çok heyecanlı" olduğunu söyledi.

Heymans BBC'ye verdiği demeçte şöyle konuştu:

"Dünya gezegeninde küçük bir medeniyet olan insanlık olarak, uzaya gönderebileceğimiz ve Büyük Patlama'dan sadece birkaç yüz milyon yıl sonra Evren'e bakabileceğimiz bir teleskop yaratabilmemiz ne kadar harika değil mi?"

Söz konusu ilk yıldızların pek çoğu Güneş'ten epey farklıydı. Güneş'e göre daha büyük olan ve sadece hidrojen yakan bu nesneler, daha ağır periyodik tablo elementlerinin oluşumuna yol açan yeni nesil yıldızları da yarattı.

Hidrojen, helyum ve lityum dışındaki her şey, ömürlerinin sona erdiği durumlarda patlayarak yıldızların içinde oluşur. Bu nedenle de insanlık da kozmik şafağa yakın dönemlerde doğmuş yıldızlarla meydana geldi. Prof. Ellis bu konuya ilişkin, "Biz kendimiz yıldız evriminin ürünü olduğumuz için kendi kökenimize bakıyoruz" dedi.

Çalışmalar sırasında ekip galaksilerin ne kadar uzakta olduğunu da hesapladı. Bu galaksilerden gelen ışığın bize ulaşması zaman alıyor. Bu yüzden, galaksiler ne kadar uzaktalarsa, astronomlar da onları o kadar geçmişe doğru gözlemleyebiliyor.

İncelenen altı gökada, teleskopların gözlem yeteneğinin sınırında. Bu sebeple de bu galaksiler bilinen en esi galaksiler arasında.

Yapılan ölçümler, ekibin Evren 550 milyon yaşındayken bu galaksileri gözlemlediklerini doğrulamasını sağladı.

Galaksilerin yaşını ve ne zaman var olduklarını bilmek de ilk yıldızların ne zaman doğduğunu hesaplamada yardımcı oldu.

Daha önce tek galaksilere yönelik tahminler yapılmıştı ancak bu bir grup galaksiye dayanan ilk anlamlı tahminlerin yapıldığı çalışma bu oldu.

University College London, Büyük Patlama, England, Evren, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bilim insanları yıldızların ilk olarak ne zaman ortaya çıktığını çözdü - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor 14:00 Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor 13:47 Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi 13:45 Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi
TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı 13:43 TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu 13:40 Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek 12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü 11:41 Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü 10:03 Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
14:03 Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı
13:56 Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim
13:47 İstanbul Fatih'te oyuncak deposunda yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi
13:46 Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş
13:44 Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi
13:42 TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı
13:42 Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz
13:42 A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti
12:21 İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı
12:15 Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor
Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı         
14:04
Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim         
13:56
Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş Eski eşini sokak ortasında bıçakladı! Yetmezmiş gibi ölmesi için başında beklemiş         
13:46
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan dikkat çeken sözler: Aklını ve vicdanını başkalarına kiralayan kişilerden hakim olamaz         
13:43
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti         
13:42
İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı İngiliz basını, Fenerbahçe'nin teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaştığını yazdı         
12:21
Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor Karadeniz'de gerilim yükseliyor! Rusya'nın tüm itirazlarına rağmen 30 ülkenin katıldığı tatbikat başlıyor         
12:16
Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı         
10:56
İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı         
09:01
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü Irina Shayk'ın üstsüz pozu gündeme bomba gibi düştü         
00:47
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti         
21:33
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 14:11:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim insanları yıldızların ilk olarak ne zaman ortaya çıktığını çözdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement