Bilim insanlarına göre aşı mutasyon üzerinde de etkili olacak - Son Dakika

Bilim insanlarına göre aşı mutasyon üzerinde de etkili olacak

21.12.2020 11:32
Bilim insanlarına göre aşı mutasyon üzerinde de etkili olacak, System.String[]

Bilim insanları üretilen aşıların İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış türü üzerinde de etkili olacağı inancında.

Bilim insanları üretilen aşıların İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış türü üzerinde de etkili olacağı inancında.İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğradığının ortaya çıkmasının ardından geliştirilen aşıların yeni türe karşı etkili olup olmayacağı tartışılıyor.

Basel Üniversitesi Moleküler Hayat Bilimleri Merkezi'nden (Biozentrum) Richard Neher dpa'ya yaptığı açıklamada, "Şu anda bir tehlike işareti göremiyorum" dedi. Viyana'daki Avusturya Bilimler Akamademisi'nden Andreas Bergthaler de ortada "çılgın derecede alarm verici" bir durum olmadığını söyledi. Virüsün mutasyona uğramasının alışılmadık olmadığını söyleyen Neher, virüste gözlenen değişimin özelliklerini belirleyici bir biçimde etkileyip etkilemediğinin henüz bilinmediğini ifade etti.

İngiltere'nin güneydoğusunda birkaç haftadır koronavirüsün yeni bir türü yayılıyor. İlk verilere göre mutasyona uğramış olan tür, virüsün ilk formuna göre daha bulaşıcı. Yeni çeşidin daha hızlı yayılma özelliği taşımasının mümkün olduğunu ifade eden Neher, bunun kanıtlanması halinde daha sert tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Neher, ancak yeni türün hızlı bulaşmasının bir tesadüf de olabileceğini söyledi.

Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Christian Drosten ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, mutasyonların virüslerin ilk formundan her zaman daha üstün olmadığını belirtti. Drosten, Almanya'da şimdiye kadar mutasyona uğrayan virüs türünün görülmediğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da virüsün yeni çeşidinin hastalığın daha ağır geçmesine neden olduğu ya da daha ölümcül olduğu veyahut aşıların mutasyona uğramış tür karşısında etkisinin daha az olduğu yönünde bir veri olmadığını belirtti.

Virüs nasıl mutasyona uğruyor?

İngiliz bilim insanlarının yaptığı ilk analizlere göre yeni çeşit başta Spike Proteini olmak üzere bir dizi genetik değişime neden oluyor. Virüsün dış yüzeyinde bulunan Spike Proteini virüsün hücrelere girmesini sağlıyor. Bergthaler, "Bu mutasyonlardan herhangi birinin virüste bir değişikliğe yol açıp açmadığı şu anda bilinmiyor" diyor. Değişikliklerden virüsün bulaşıcılığı ya da hastalığın klinik seyri kast ediliyor.

Koronavirüs mutasyonu ne kadar tehlikeli?

Teorik olarak mutasyonlar aşıların etkisini de etkileyebiliyor, zira aşıların hedefinde de Spike Proteini bulunuyor. Bu proteinin yapısının değişmesi halinde bağışıklık sistemi aşılama sonrasında da karşılaşacağı yeni türlere karşı kör hale gelebiliyor. Ancak dünyada yavaş yavaş uygulamaya geçilen aşılar, Spike Proteini'nin tümüne karşı bağışıklık reaksiyonları yaratıyor. Neher, "Bir mutasyon gerçekleşse bile bu, bağışıklık sistemi tarafından tanınmamayı beraberinde getirmiyor" diyor. Bir başka deyişle mutasyona uğramış münferit türler tüm bağışıklık savunmasını alt etmek için yeterli olmuyor.

Grip gibi diğer viral hastalıklarda aşıların sürekli dolaşımda olan virüs çeşitlerine uygun olmak bakımından güncellenmesi gerekiyor. Yeni tür mRNA aşılarda bunu yapmak nispeten daha kolay. Bu aşılarda tam virüsler değil, bir virüs proteini için inşa kılavuzunu ifade eden genetik enformasyonlar bulunuyor. Bu enformasyon da vücudun yeni tür bir virüse hızla uyum sağlamasını mümkün hale getiriyor.

dpa/ EC, HS

(c)

Bilim insanlarına göre aşı mutasyon üzerinde de etkili olacak

Koronavirüs, İngiltere, Viyana, Spike, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Bilim insanlarına göre aşı mutasyon üzerinde de etkili olacak - Son Dakika


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