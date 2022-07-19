CAMS, geçen hafta Portekiz , İspanya ve İtalya 'da günlük ozon oranının "sağlıksız seviyelere" ulaştığını, bazı bölgelerde metreküp başına 200 mikrogram ozon bulunduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilim insanlarından, 'Avrupa için yüksek düzeyde ozon kirliliği' uyarısı - Son Dakika

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