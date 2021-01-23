Bilim insanlarından kafa karıştıran mutasyon açıklaması: Daha ölümcül olduğunu söylemek için çok erken - Son Dakika

Bilim insanlarından kafa karıştıran mutasyon açıklaması: Daha ölümcül olduğunu söylemek için çok erken

23.01.2021 22:10
Bilim insanlarından kafa karıştıran mutasyon açıklaması: Daha ölümcül olduğunu söylemek için çok erken, System.String[]

Bilim insanları yeni koronavirüs varyantlarının daha ölümcül olduğuna ilişkin duyurulan bulguların, henüz ispatlanmadığını ve bulguları doğru olarak kabul etmek için henüz erken olduğunu söyledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine dair ileri araştırma gerektiren bulgular olduğunu duyurmuştu.

Dünyayı bir yıldan fazladır etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle ilgili her gün yeni bir gelişme ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz haftalarda da İngiltere'de koronavirüsün yeni mutasyonu ortaya çıkmış ve birçok ülkeye yayılmıştı. Uzmanlar, yeni mutasyonun koronavirüsten daha tehlikeli olduğunu açıklamıştı ancak bazı bilim insanları bu konuya ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.

"HENÜZ DAHA TEHLİKELİ OLUP OLMADIĞI YANITLANMIŞ DEĞİL"

Ancak Johson'ın atıfta bulunduğu çalışmanın yazarlarından Prof Graham Medley, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada yeni varyantla ilgili olarak, "Ölüm oranı açısından daha tehlikeli olup olmadığı sorusu hala yanıtlanmış değil" diye konuştu.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda bulaşıcı hastalık modelleme profesörü olan Medley, "Durumu daha da kötüleştirmek açısından ezber bozan bir şey değil. Biraz daha kötü olan çok kötü bir şey" ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE NET DEĞİL"

İngiltere Halk Sağlığı Tıbbi Direktörü Dr. Yvonne Doyle yeni varyantın orijinalinden daha ölümcül olduğunun "kesinlikle net" olmadığını söyledi.

BBC'ye demeç veren Doyle, "Bazı kanıtlar var, ancak bunlar erken sonuçlar. Bu az sayıda vaka için geçerli ve böyle bir şeyi söylemek için henüz çok erken" dedi.

Bilimsel Pandemik İnfluenza Grubu (Spi-M) üyesi Dr. Mike Tildesley, bahsi geçen bulguların küçük miktarda veriye dayanması sebebiyle "güçlü sonuçlar" çıkarmak için çok erken olduğunu ifade etti.

BBC Breakfast'a katılan Tildesley, Johnson'ın verileri "bir veya iki hafta daha" takip etmek yerine ilk bulguları hemen kamuoyuna açıklamasından duyduğu şaşkınlığı da dile getirdi.

Dr. Tildesley, güçlü olmayan verilerin önceden duyurulmasından dolayı endişe duyduğunu vurguladı.

Basın toplantısında Johson, "Daha hızlı yayılmanın yanında, bazı kanıtlar virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine işaret ediyor" dedi.

İLK KANITLAR VARYANTIN YÜZDE 30 DAHA ÖLÜMCÜL OLABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR

Hükümetin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance da Başbakan ile birlikte katıldığı toplantıda, "Rakamlar etrafında çok fazla belirsizlik olduğunu", ancak ilk kanıtların varyantın yaklaşık yüzde 30 daha ölümcül olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Salgın trendinde elde edilen verilere göre, 60 yaşındaki 1000 hastada 10 ölüm yaşanması tahmini ortaya konuluyordu. Ancak Johson'ın duyurduğu çalışmaya göre ise yeni mutasyonla bu sayının 13'e çıkabileceği değerlendiriliyor.

BORİS JOHNSON, YENİ VARYANTIN DAHA ÖLÜMCÜL OLABİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında ülkede tespit edilen virüs mutasyonunun daha ölümcül olabileceğine dair ileri araştırma gerektiren bulgular olduğunu açıklamıştı.

Bilim insanlarından kafa karıştıran mutasyon açıklaması: Daha ölümcül olduğunu söylemek için çok erken

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Son Dakika Sağlık Bilim insanlarından kafa karıştıran mutasyon açıklaması: Daha ölümcül olduğunu söylemek için çok erken - Son Dakika


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