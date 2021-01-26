Bilim insanları uyardı: Halk sağlığı açısından evcil hayvanlar için de korona aşısı geliştirilmeli - Son Dakika

Bilim insanları uyardı: Halk sağlığı açısından evcil hayvanlar için de korona aşısı geliştirilmeli

26.01.2021 12:32
Bilim insanları uyardı: Halk sağlığı açısından evcil hayvanlar için de korona aşısı geliştirilmeli, System.String[]

İngiltere ve ABD'deki bilim insanları koronanın kedi ve köpek gibi evcil hayvanlara bulaşabildiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili konuşan uzmanlar "Enfeksiyonun yayılmasını engellemek için evcil hayvanları da aşılamalıyız. Halk sağlığı açısından uzun vadeli, ancak önemli bir risk" ifadelerine yer verdi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm hızıyla devam ederken, dünyanın pek çok yerinde salgına karşı aşı uygulamaları da sürüyor. İngiltere'deki East Anglia Üniversitesi ve Earlham Enstitüsü ile birlikte ABD'deki Minnesota Üniversitesi'nden bilim insanları, Virulence isimli akademik dergide yayımlanan bir yazıda, virüsün hayvanlarda evrimleşmeye devam etmesi ve ardından insanlara bulaşması ihtimalinin, "Halk sağlığı açısından uzun vadeli ama önemli bir risk" teşkil ettiğini ifade etti. Bilim insanları yaptığı açıklamada, "Enfeksiyonun yayılmasını engellemek için bazı evcil hayvan türlerinin de aşılanması gerekebilir. Bu ihtimali gözden kaçırmamalı" dedi.

"HERHANGİ BİR OLASILIĞA KARŞIN HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Genetik profesörü Cock van Oosterhout salgından korunmak için bazı evcil hayvanlar için de aşı uygulamasının gündeme gelmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Riski azaltmak için bir önlem olarak evcil hayvanlar ve besi hayvanları için de aşı geliştirmek mantıklı. Kovid-19 söz konusu olduğunda herhangi bir olasılığa ciddi anlamda hazırlıklı olmalıyız. Bence bunu yapmanın en iyi yolu, hayvanlar için de aşı geliştirme seçeneğini dikkate almaktır. Rusya'da bu konuda çalışmalara başlandı" ifadelerine yer verdi.

BİNLERCE VİZON İTLAF EDİLMİŞTİ

Öte yandan, geçtiğimiz yıl Danimarka hükümeti, ülkedeki yüzlerce Kovid vakasının, çiftliklerde yaşayan vizonlarla ilişkili bir koronavirüs varyantından kaynaklandığını tespit edilmesinin ardından milyonlarca vizonu itlaf etmişti.

Bilim insanları uyardı: Halk sağlığı açısından evcil hayvanlar için de korona aşısı geliştirilmeli

Amerika Birleşik Devletleri, Minnesota Üniversitesi, İngiltere, Köpek, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bilim insanları uyardı: Halk sağlığı açısından evcil hayvanlar için de korona aşısı geliştirilmeli - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Galatasaray yönetiminin başlattığı bağış kampanyasına taraftarlar ilgi göstermedi Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti ABD'li bilim insanları katmanlı maske takmayı önerdi: Koronaya karşı yüzde 90 koruma sağlıyor ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı
Türkiye'nin en büyük çetesi Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti         
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından iki AK Partili isim daha Saadet Partili Asiltürk'ü ziyaret etmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından iki AK Partili isim daha Saadet Partili Asiltürk'ü ziyaret etmiş         
11:00
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 9,4'te sabit bıraktı         
10:54
Kaçak avlanan 3 genç, gölde mahsur kalınca kendilerini ihbar etmek zorunda kaldı Kaçak avlanan 3 genç, gölde mahsur kalınca kendilerini ihbar etmek zorunda kaldı         
10:30
Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor Fabrika atıkları nedeniyle dere yatağından taşan köpükler mahalleliyi tedirgin ediyor         
10:00
Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor         
09:37
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak? Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak?         
09:00
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Aralık 2020'de verdiği yatırım teşvik belgeleri ile 29 bin kişiye iş imkanı doğacak         
08:31
42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içinde ormanlık alanda bulundu         
02:29
Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı         
00:59
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış         
17:13
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 11:56:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim insanları uyardı: Halk sağlığı açısından evcil hayvanlar için de korona aşısı geliştirilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei