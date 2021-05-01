Bilim insanlarından 'Mars vebası' uyarısı! Dünyaya getirilen örnekler yıkıcı bir pandemiye neden olabilir - Son Dakika

Bilim insanlarından 'Mars vebası' uyarısı! Dünyaya getirilen örnekler yıkıcı bir pandemiye neden olabilir

01.05.2021 10:43
Bilim insanlarından 'Mars vebası' uyarısı! Dünyaya getirilen örnekler yıkıcı bir pandemiye neden olabilir, System.String[]

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından Mars didik didik araştırılırken, gezegenden toplanan numunelerin dünyaya getirilmesi için hazırlıklar başladı. Ancak, Mars'tan alınan numunelerde yer alan mikroorganizmaların Dünya'nın karasal ortamı içinde insanların savunmasız olduğu ölümcül pandemilere neden olabileceğini öne süren araştırmacılar, olası ve çok güçlü bir veba konusunda uyarıda bulundu.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars'taki kaya ve topraklardan alınan örnekleri ayrıntılı bir şekilde test etmek için Dünya'ya getirilmesi amacıyla birlikte çalışıyor. İki kuruluş, geçen Şubat ayında Kızıl Gezegen'e inen Perseverance gezgini tarafından toplanan örnekleri almak için 2026'da bir kara aracı fırlatmayı planlıyor. Dolayısıyla, potansiyel olarak içinde yaşayan mikroorganizmaların bulunabileceği toprakla yakın bir gelecekte Dünya'ya ulaşmış olacak.

GETİRİLMELERİ BÜYÜK RİSK

NASA'nın açıklamasına göre Mars'ın bozulmamış örneklerini Dünya'ya geri döndürmek, nesillerdir bilim insanlarının en büyük hayallerinden bir oldu. Ancak, Mars'tan alınan örneklerin, Dünya için oldukça büyük riskler taşıdığını iddia eden bir grup bilim insanı tarafından kurulan Uluslararası Mars Numune Dönüşüne Karşı Komite'de (ICAMSR) yer alan Dr. Gilbert Levin bu konuda pek hevesli değil.

DÜNYA MARS MİKROORGANİZMALARINA KARŞI SAVUNMASIZ

NASA'nın 1975'ten 1983'e kadar süren Viking programında mühendis olarak çalışan Levin, Daily Star'a verdiği demeçte Kızıl Gezegen'de yer alan mikroorganizmaların, Dünya'nın savunmasız olduğu yıkıcı bir Mars vebası pandemisine neden olabileceğini öne sürdü.

"LABAROTAVURDAN KAÇMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Levin, "Numuneler güvenli kaplar içinde Dünya'ya getirilse bile, bir kısmının kabın açılacağı laboratuvardan kaçma ihtimalinin yüksek olabileceğinden endişeleniyorum" ifadelerini kullandı.

"BİYOLOJİK AÇIDAN KARMAKARIŞIK BİR DURUMDA"

Diğer taraftan ICAMSR'den bilim insanları, gökbilimci Carl Sagan'ın 1973 yılında yayımlanan Kozmik Bağlantı adlı eserine atıftabulunarak benzer bir uyarı dile getirdi:

"Mars biyolojik açıdan karmaşık bir ortama sahip. Buradan elde edilen örnekler Dünya'daki karasal ortama nakledilirse, muazzam biyolojik hasara yol açabilecek patojenler ve organizmalar meydana gelebilir."

Öte yandan, ICAMSR Direktörü Barry DiGregorio, Mars'tan toplanan örnekleri güvenli bir şekilde getirmenin yolunun Dünya'dan önce Ay Geçidi Uzay İstasyonu'nda bekletmek olacağını söyledi. Böylece, Mars salgınlarına karşı bağışıklığı olmayan Dünyalılara enfeksiyon salınma riski olamadan numuneler üzerinde çalışılabilir.

"NUMUNELER MARS YÖRÜNGESİNDE BIRAKILABİLİR"

DiGregorio, "Dünya'nın biyosferinin yüzde 100 korunmasını garanti etmenin tek yolu budur" dedi. Bununla birlikte ESA, numuneleri Dünya'daki laboratuvarlara hemen getirmenin acil bir gerekliliği olmadığını belirterek son raporlarından birinde "Alınan örnekleri kararlı bir Mars yörüngesinde bırakmak mümkün olan birkaç alternatif stratejiden biridir" açıklamasını yaptı.

SON TEKNOLOJİ ARAÇLAR MARS'A TAŞINAMIYOR

Ancak, yalnızca Dünya üzerindeki laboratuvarlar, Mars'ın jeolojisi ve tarihi hakkında sonuçlara varmaya izin verecek gerekli tüm testleri yürütmek için gelişmiş ekipmana sahip. NASA'nın gezegen bilimi direktörü Lori Glaze, "Şu anda Mars'a taşıyamayacağımız son teknoloji laboratuvar araçlarıyla çalışıyoruz. Bu yüzden Mars'tan alınan örnekleri belki onlarca yıl boyunca inceleyerek yeni bilgiler edinmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bilim insanlarından 'Mars vebası' uyarısı! Dünyaya getirilen örnekler yıkıcı bir pandemiye neden olabilir

Mars, NASA, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bilim insanlarından 'Mars vebası' uyarısı! Dünyaya getirilen örnekler yıkıcı bir pandemiye neden olabilir - Son Dakika Dünya


YORUMLAR

Son Dakika

Alkol yasağıyla ilgili belirsizlik devam ediyor! Vatandaşlar aldıkları içkinin faturasını paylaştı Alkol yasağıyla ilgili belirsizlik devam ediyor! Vatandaşlar aldıkları içkinin faturasını paylaştı Boynukalın, Boynukalın, "Hepinize kaliteli pamuk aldım" sözlerinden dolayı pişman oldu Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Ata büyük eziyet! Kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdular Ata büyük eziyet! Kamyonetin arkasına bağlayıp kilometrelerce koşturdular Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu
Mohamed'in tapusuna sahip Mısır kulübü Zamalek: Galatasaray bize gerekli ödemeyi henüz yapmadı Mohamed'in tapusuna sahip Mısır kulübü Zamalek: Galatasaray bize gerekli ödemeyi henüz yapmadı         
10:36
Adana Demir Başkanı Sancak: Şirket altın hissesi benim adıma kayıtlı, yani hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım! Adana Demir Başkanı Sancak: Şirket altın hissesi benim adıma kayıtlı, yani hakkın rahmetine kavuşana kadar başkanınızım!         
10:16
Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu         
10:05
Hamileler için hiç olmadığı kadar tehlikeli! Ölümlerdeki artışa dikkat çeken uzman isim, kadınları uyardı Hamileler için hiç olmadığı kadar tehlikeli! Ölümlerdeki artışa dikkat çeken uzman isim, kadınları uyardı         
09:46
Bankacılıkta yeni dönem resmen başladı! Artık işlem yapmak için şubeye gitmeye gerek yok Bankacılıkta yeni dönem resmen başladı! Artık işlem yapmak için şubeye gitmeye gerek yok         
09:42
İki ay önce takımdan yaka paça gönderilen Belhanda, bir suçluymuş gibi kulüp televizyonunda sansüre uğradı İki ay önce takımdan yaka paça gönderilen Belhanda, bir suçluymuş gibi kulüp televizyonunda sansüre uğradı         
09:05
Şehit düşmeden saatler önce ailesini arayan askerin son sözleri yürekleri dağladı Şehit düşmeden saatler önce ailesini arayan askerin son sözleri yürekleri dağladı         
02:11
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza         
16:44
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 11:00:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim insanlarından 'Mars vebası' uyarısı! Dünyaya getirilen örnekler yıkıcı bir pandemiye neden olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement