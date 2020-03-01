Bilim insanlarından "maske kullanımını abartmayın" uyarısı - Son Dakika
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Bilim insanlarından "maske kullanımını abartmayın" uyarısı

6 saat önce

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Başkanı ve Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (KLİMUD) Başkanı ve Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selda Erensoy, yeni tip koronavirüs hastalığı sonrası maske kullanımıyla ilgili yanlış algılar bulunduğunu, bu konunun abartılmasının paniğe neden olabildiğini belirtti.

Erensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'de 2003 yılında yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan SARS salgınının da bir koronavirüs olduğunu, yetkililerin bundan ders çıkararak yeni tip koronavirüs konusunda hızlı bir şekilde tedbir aldığını söyledi. Yeni tip koronavirüsün solunum yolu ile buluşan soğuk algınlığı ve üst solunum yolları enfeksiyonlarına neden olan virüsler arasında olduğunu belirten Erensoy, şöyle konuştu:

"Hastaların solunum yollarında zararlara neden oluyor. İleri devreye kadar giderse solunum sıkıntısı ile seyrediyor, zatürre yapıyor. Şimdiye kadarki bulgularda hastaların yüzde 80'nin hafif geçirdiği, yüzde 15'inin ağır belirtiler hissettiği, yüzde 5'inin ise yoğun bakıma ihtiyaç duyduğu biliniyor."

Yeni tip koronavirüs konusunda bazı yanlış bilgiler bulunduğunu dile getiren Erensoy, şunları söyledi:

"Maske kullanımı konusunda yanlış bilgiler var. Halkın panik halinde tıbbi amaçlı kullanılması gereken maskelerden alması, gerçekten ihtiyaç olan yerlerde kullanılmaması maskelerin tükenmesine neden oluyor. Hasta kişinin maske takması önemli, sağlıklı kişilerin değil. Maskelerin gerektiği yerde kullanılması önemli. Tedbirimizi alacağız ama abartarak paniğe de sebep olmayacağız. Maskeyle dolaşmak da normal değil."

"Korunmak için ellerinizi sık sık yıkayın"

Erensoy, bu virüsle mücadelenin en önemli yolunun el temizliği olduğunu, solunum yoluyla bulaşan diğer hastalıklar gibi ellerin sık sık yıkanması ve beslenmeye dikkat edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığının aldığı önlemler sayesinde virüsün Türkiye'de görülmediğini anlatan Erensoy, yapılan çalışmalar sayesinde virüse karşı zaman kazanıldığını, havaların ısınmasına bağlı olarak virüsün etkisinin azalacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Bilim insanlarından maske kullanımını abartmayın uyarısı

Ege Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:45 Kaynak: AA
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