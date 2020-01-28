Bilim insanlarından 'vahşi hayvanlar virüs deposu' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bilim insanlarından 'vahşi hayvanlar virüs deposu' uyarısı - Son Dakika Dünya

Bilim insanlarından 'vahşi hayvanlar virüs deposu' uyarısı

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını devam ederken, bilim insanları hastalığın temelinde olan vahşi hayvan ticaretinin tehlikeleri konusunda uyarıyor.

Bilim insanlarından 'vahşi hayvanlar virüs deposu' uyarısı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını devam ederken, bilim insanları hastalığın temelinde olan vahşi hayvan ticaretinin insan sağlığına yönelik riskleri konusunda uyarılarda bulunuyor.


Pekin yönetimi salgın sonra erene kadar ülkede yaygın olan vahşi hayvan ticaretini yasakladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:01 
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