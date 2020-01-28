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Bilim insanlarından 'vahşi hayvanlar virüs deposu' uyarısı
6 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını devam ederken, bilim insanları hastalığın temelinde olan vahşi hayvan ticaretinin tehlikeleri konusunda uyarıyor.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını devam ederken, bilim insanları hastalığın temelinde olan vahşi hayvan ticaretinin insan sağlığına yönelik riskleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
Pekin yönetimi salgın sonra erene kadar ülkede yaygın olan vahşi hayvan ticaretini yasakladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:01
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