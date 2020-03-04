Bilim insanlarının araştırması Dünya'nın 3 milyar yıl önce okyanusla kaplı olabileceğini gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilim insanlarının araştırması Dünya'nın 3 milyar yıl önce okyanusla kaplı olabileceğini gösterdi - Son Dakika

Bilim insanlarının araştırması Dünya'nın 3 milyar yıl önce okyanusla kaplı olabileceğini gösterdi

6 saat önce

Dünya'nın 3 milyar yıl önce tamamen okyanusla kaplı olabileceği bildirildi.

Bilim insanlarının araştırması Dünya'nın 3 milyar yıl önce okyanusla kaplı olabileceğini gösterdi, System.String[]

Dünya'nın 3 milyar yıl önce tamamen okyanusla kaplı olabileceği bildirildi.

Colorado Üniversitesinde görevli bilim insanları, gezegende 3 milyar yıl önce görünürde bir ana kara olmayabileceği bulgusunu elde ettikleri araştırma çerçevesinde, Avustralya'nın kuzeybatısında jeolojik açıdan önem taşıyan bir bölgedeki kayaları inceledi.

Sonuçları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlanan araştırmada, Dünya'nın çok uzun zaman önce nasıl göründüğünü anlamak için "hidrotermal jeokimyadan" faydalanıldı.

Araştırma ekibinin lideri Dr. Benjamin Johnson, "eski çağlarda deniz suyuyla etkileşime geçen ve bu etkileşimi hafızasında tutan kayalarda" sıkışmış farklı oksijen izotoplarını bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Ekip, 3,2 milyar yıllık okyanus tabanı plakası bulunan bölgeden alınan 100'den fazla kaya örneğinde özellikle Oksijen-18 ve daha hafif Oksijen-16 izotoplarının oranlarını hesapladı.

Sonuçlar, plağın 3,2 milyar yıl önce beklenenden daha fazla Oksijen-18 içerdiğini gösterirken, uzmanlar, bu dönemde Dünya üzerinde ana kara olması durumunda plak örneklerinde daha az Oksijen-18'e rastlanacağını çünkü ana karadaki kilin bu daha ağır izotopu soğuracağını savundu.

Johnson, bulguları doğrultusunda o dönemde yerküre genelinde kıtasal toprakların oluşmadığı görüşüne vardıklarını açıkladı.

Avustralya, Colorado, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Umreden dönen çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Putin, Güvenlik Konseyi'nde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü Putin-Erdoğan görüşmesi öncesi Moskova'da güvenlik önlemleri arttırıldı CHP'li Engin Özkoç'un TBMM'deki kavgadan hemen önce yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor
19:33 Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor tarihinde bir ilk yaşanacak!
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 20:53:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim insanlarının araştırması Dünya'nın 3 milyar yıl önce okyanusla kaplı olabileceğini gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]