Tehlike büyüyor! Kuzey Kutbu giderek ısınıyor - Son Dakika
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Tehlike büyüyor! Kuzey Kutbu giderek ısınıyor

12.08.2022 17:02
Tehlike büyüyor! Kuzey Kutbu giderek ısınıyor

Bilim insanlarının yaptığı yeni çalışmaya göre Kuzey Kutbu, sanılandan daha hızlı bir şekilde eriyor. İşte detaylar!

İklim değişikliği, günümüzdeki en önemli sorunlar arasında yer alıyor. Özellikle son birkaç yıldır etkisini daha net görmek mümkün. Bu değişimin yeni bir etkisi ise yeni çalışmalarla birlikte ortaya çıkıyor. Bilim insanları, Kuzey Kutbu'nun dünyanın geri kalanından daha fazla ısınmaya başladığını yıllardır biliyor. Ancak yeni çalışma, durumun daha kötü olduğunu gösteriyor.

Kuzey Kutbu 4 kat daha hızlı eriyor

Araştırmacılar, uzun zamandır Kuzey Kutbu'nun dünyanın geri kalanından iki kat daha hızlı ısındığını tahmin ediyor. Finlandiya'daki araştırmacılar, perşembe günü yaptığı açıklamada bu tahminleri doğruladı. Çalışmaya göre son kırk yılda bölge, küresel ortalamadan dört kat daha hızlı ısınıyor.

Tehlike büyüyor! Kuzey Kutbu giderek ısınıyor

Bilim insanları, özellikle Norveç'in kuzeyindeki Barents Denizi ve Rusya'nın yedi kat daha hızlı ısındığını söyledi. Hızlı Arktik ısınmanın bir sonucu, deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunan Grönland buz tabakasının daha hızlı erimesi. Ancak etkiler, Kuzey Kutbu'nun çok daha ötesine uzanıyor. Kuzey Amerika ve daha başka yerlerde aşırı yağış ve ısı dalgaları gibi hava koşullarına kadar etkisi var.

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Başyazar Mika Rantanen, bu çalışmada, araştırma ekibinin Kuzey Kutup Dairesi boyunca 66,5ºN enlemiyle 'Kuzey Kutbu'nu doğru bir şekilde tanımladığını' ve uydu verilerinin kullanıma sunulduğu 1979 ile 2021 arasındaki eğilimleri hesapladığını söyledi.

Ayrıca Rantanen yaptığı açıklamada, açık denizin buzla kaplı olandan daha karanlık olduğunu ve bu nedenle yüzeye daha fazla güneş radyasyonu emildiğini belirtti. Bilim insanları, Avrupa'nın değişen hava kirliliği seviyelerinin de iklim değişikliğinde etkili olduğunu düşünüyor.

Tehlike büyüyor! Kuzey Kutbu giderek ısınıyor

Kullanılan veri kümesine göre Kuzey Kutbu, 3,7 ile 4,1 kat daha hızlı eriyor. Yeni araştırmaya dahil olmayan Uluslararası Arktik Araştırma Merkezi'nden bir Arktik klimatolog olan Richard Thoman açıklama yaptı. Deniz buzu ve deniz buzu kalınlığındaki hızlı kayıplar ve kısalan kış mevsimlerinin araştırma bulgularını noktaladığını söyledi.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce iklim değişikliğinin en büyük nedeni ne? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Finlandiya, Araştırma, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tehlike büyüyor! Kuzey Kutbu giderek ısınıyor - Son Dakika

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