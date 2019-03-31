Son Dakika Haberleri: Bilim İnsanlarının Yeni Hedefinde Neptün'ün Uydusu Triton Var

Bilim İnsanlarının Yeni Hedefinde Neptün'ün Uydusu Triton Var

20 dakika önce

Neptün'ün uydusu Trion, Güneş Sistemi'mizde bulunan en büyük gök cisimlerinden biri. Bilim insanları da bu sebeple bu gök cismini incelemenin yollarını arıyor.

Bilim İnsanlarının Yeni Hedefinde Neptün'ün Uydusu Triton Var, System.String[]
Güneş Sistemi'mizdeki en büyük yedinci uydu olan Tritor, bilim insanlarına göre mevcut yerinden önce Kuiper Kemeri'nde meydana geldi. Şu an ise bize en uzak gezegenin etrafında dönüyor. Tabii ki bu durum Triton'a da bir çeşit zarar veriyor. Neptün'ün kütle çekimi o kadar güçlü ki uydunun buzlu yüzeyinin altında donmamış bir okyanus olabileceği düşünülüyor. Ayrıca Voyager 2 uzay probu da Triton'un 10 milyon önce jeolojik olarak aktif olduğunu bizlere söylüyor.






Ay ve Gezegen Enstitüsü'nün yöneticisi ve gezegen jeologu Louise Procktor "Onlar bana sihirli sözcük, Triton'u söyledi. Ben de 'Nereden başvuruyorduk' dedim" açıklamasında bulundu. Procktor, ayrıca "(Triton'un) tehlikeli olduğunu bilecek kadar bilgiye sahiptik. Hakkında birkaç şey biliyoruz ancak birçok şeyi bilmiyoruz" sözlerini de açıklamasına ekledi.






Güneş Sistemi'nde bulunan bir cisim hakkında bilgi sahibi olmanın en iyi yöntemi tabii ki de o cismi ziyaret etmekte yatıyor. 2025 ila 2038 yılları arasında gerçekleşecek bir uzay görevindeyse bilim insanları uydunun yüzeyi hakkında yeterli fotoğrafı alabileceklerini düşünüyor. Bu sayede Triton hakkında daha fazla bilgi edinilebilecek.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:36 

Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Tuğba Ekinci, Oy Vereceği İsmi Açıkladı Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj İstanbul ve Ankara'dan İlk Seçim Sonuçları Gelmeye Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 18:56:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilim İnsanlarının Yeni Hedefinde Neptün'ün Uydusu Triton Var
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]