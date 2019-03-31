Bilim İnsanlarının Yeni Hedefinde Neptün'ün Uydusu Triton Var

Güneş Sistemi'mizdeki en büyük yedinci uydu olan Tritor, bilim insanlarına göre mevcut yerinden önce Kuiper Kemeri'nde meydana geldi. Şu an ise bize en uzak gezegenin etrafında dönüyor. Tabii ki bu durum Triton'a da bir çeşit zarar veriyor. Neptün'ün kütle çekimi o kadar güçlü ki uydunun buzlu yüzeyinin altında donmamış bir okyanus olabileceği düşünülüyor. Ayrıca Voyager 2 uzay probu da Triton'un 10 milyon önce jeolojik olarak aktif olduğunu bizlere söylüyor.Ay ve Gezegen Enstitüsü'nün yöneticisi ve gezegen jeologu Louise Procktor "Onlar bana sihirli sözcük, Triton'u söyledi. Ben de 'Nereden başvuruyorduk' dedim" açıklamasında bulundu. Procktor, ayrıca "(Triton'un) tehlikeli olduğunu bilecek kadar bilgiye sahiptik. Hakkında birkaç şey biliyoruz ancak birçok şeyi bilmiyoruz" sözlerini de açıklamasına ekledi.Güneş Sistemi'nde bulunan bir cisim hakkında bilgi sahibi olmanın en iyi yöntemi tabii ki de o cismi ziyaret etmekte yatıyor. 2025 ila 2038 yılları arasında gerçekleşecek bir uzay görevindeyse bilim insanları uydunun yüzeyi hakkında yeterli fotoğrafı alabileceklerini düşünüyor. Bu sayede Triton hakkında daha fazla bilgi edinilebilecek.