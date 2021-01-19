Bilim Kahramanları Covid-19'a yönelik farkındalık sabunu geliştirdiler - Son Dakika

'Duru', 'temiz' ve 'saf' kelimelerinin kısaltmalarından oluşan 'DUTESA Platformu' üyesi üniversite öğrencileri, Malatya´da yetişen endemik bitkilerden hazırladıkları ve kimyasal içermeyen anti-bakteriyel sabunları, şehir şehir gezerek dağıtıyor. Sabun kalıplarının içine oyuncak saklayan üniversiteliler, çocuklara ücretsiz veriyor. Böylece çocuklar, sabun kalıplarının içine gizlenen oyuncaklara erişmek için ellerini de sık yıkama alışkanlığı kazanıyor. Şimdiye kadar 24 şehirde yaklaşık 8 bin çocuğa ürettikleri sabunları dağıtan üniversiteliler, destek bulabilirlerse 81 ildeki çocuklara ulaştırabilmek istiyor.

''Bizim sabunumuzun diğer sabunlardan en büyük farkı endemik bitkilerden üretilmesidir.

Malatya'nın doğusunda bir dağda bulunan bitkiyi gözlemledik. Bitkinin kullanım alanlarını ve bu alandaki çalışmaları üniversitede 5 ay boyunca gözlemledik. 25 denemenin ardından farklı testlerden geçirerek sabunun ham maddelerini ürettik. Tüm denemelerden sonra uygulanabilirliğini test ederek sabunumuzu ürettik. Çocuklar için hijyen seviyesini daha üst seviyelere çıkarmak adına sabunun içerisine oyuncak yerleştirdik. 81 ilin tamamında başlattığımız bu çalışmada gönüllülük esasını benimseyen 5 kişilik bir ekibiz.

'DUTESA Platformu' kurucularından Emirhan Belli, "Çocuklarda el yıkama alışkanlığını kazandırabilmek için Malatya'da bulunan endemik bitkilerin özlerinden solüsyonlar geliştirip, içine de oyuncaklar koyarak 5 üniversite öğrencisi olarak bu çalışmayı ortaya koyuyoruz. Bu çalışmayı gönüllülük esası ve kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Biz bu çalışmayı çocukların hijyenin önemini fark edebilmeleti için yapıyoruz.