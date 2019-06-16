‘Bilim Karavanı’ Bursa’da
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa AB Bilgi Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Bilim Karavanı Bursa'da' etkinliğine imza attı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:48
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa AB Bilgi Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğiyle 'Bilim Karavanı Bursa'da' etkinliğine imza attı.
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