Son Dakika Haberleri: ‘Bilim Karavanı’ Bursa’da
Son Dakika Ekonomi Haber

‘Bilim Karavanı’ Bursa’da

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa AB Bilgi Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Bilim Karavanı Bursa'da' etkinliğine imza attı.

‘Bilim Karavanı’ Bursa’da, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa AB Bilgi Merkezi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 'Bilim Karavanı Bursa'da' etkinliğine imza attı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:48 
Avrupa Birliği, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki pazarcıyı vuran emekli polisin ifadesi ortaya çıktı: Şarjör doluydu sadece 5'ini kullandım Türkiye'nin en uzun sahili olacak olan Karacabey Boğazı Plajı için geri sayım başladı Bursa'da oluklu kertenkele şoku! Yılan sanıp öldürdüler İki grup arasındaki borç-alacak kavgasında satır ve bıçak kullanıldı: 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 03:33:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ‘Bilim Karavanı’ Bursa’da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]