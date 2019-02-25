Son Dakika Haberleri: Bilim Kulüplerinde Yeni Dönem

Bilim Kulüplerinde Yeni Dönem

8 dakika önce

Bornova Belediyesi'nin bilimsel eğitime katkısı devam ediyor

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Bornova Belediyesi'nin çocuklar için açtığı ücretsiz bilim kurslarında bahar dönemi kayıtları başladı. Mevlana Toplum Bilim Merkezi içinde Dost Bilim Evi çatısı altında verilecek olan fizik, kimya, biyoloji, robot bilim ve astronomi eğitimlerinden yararlanmak isteyenler 1 Mart 2019 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalar yapan Bornova Belediyesi'nin çocuklara bilimi sevdirmek ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği ücretsiz kurslar devam ediyor. Dost Bilim Evi-Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde düzenlenen bilim kulüpleri de bahar dönemine başlıyor. Her dönem yüzlece çocuğu bilimle tanıştıran kurslardan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 1 Mart 2019 olarak belirlendi. 8 hafta sürecek olan bilim serüveninde katılımcılar astronomi, biyoloji, fizik, kimya ve robot bilim alanlarında eğitim alabilecek.

Dost Bilim Evi çatısı altında verilen ve 6,7 ve 8. sınıflara yönelik olarak düzenlenen kulüplerde atölye çalışmaları, sunumlar, belgesel gösterimleri ve modellemeleri içeren alternatif bir bilim eğitimi verilecek. Bilim kurslarına katılanlar Mevlana Toplum Bilim Merkezi içindeki tam donanımlı laboratuarlarda eğitim alırken, öğrendiklerini uygulama imkanı da bulabilecek. Çocukların dokunarak, hissederek ve deneyerek doğadaki olguları keşfetmeleri, altında yatan bilimsel bilgileri öğrenmeleri amaçlanan eğitimlerden yararlanmak isteyenler bilgi almak ve başvuruda bulunmak için Bornova Belediyesi'nin 999 29 29 numaralı telefonundan dahili 3330-3300'ı arayabilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:17 Kaynak: Bültenler

Mevlana Celaleddin Rumi, Bornova, Güncel
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