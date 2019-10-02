'Bilim Kurdu Projesi' TÜBİTAK Fuarında yoğun ilgi gördü

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, akılcı, stratejik düşünmeyi bilen, çözüm odaklı, araştırmacı ve bilime merak duyan bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı 'Bilim Kurdu Projesi' iyi projeler kapsamında Avrupa Birliği Horizon 2020 TÜBİTAK Bilim-Eğitim Fuarına davet edildi.



Meram Belediyesinin çocukların eğitimine katkı sunmak ve bilime olan meraklarını artırmak amacıyla başlattığı 'Bilim Kurdu Projesi' Avrupa Birliği Horizon 2020 TÜBİTAK Bilim-Eğitim Fuarına katıldı. Mersin'de gerçekleştirilen fuara 'Ters Simetri Atölyesi' 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Atölyesi' 'Akıl Zeka Oyunları Atölyesi' ile katılan 'Meram Belediyesi Bilim Kurdu Projesi' katılımcılardan büyük ilgi gördü. Fuarda ayrıca, Bilim Kurdu Dergisi Prof. Dr. Fuat Sezgin' sayısının dağıtımı ve AB Horizon 2020 Hibe ve Fonlar çalıştayına da katılım sağlandı.



"Çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimi için birbirinden değerli projeler ortaya koyuyoruz"



Gelecek nesillerin gerek bedensel gerekse zihinsel olarak yetişmelerinde Meram Belediyesi olarak birbirinden değerli projeler ortaya koyduklarını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 'Bilim Kurdu Projesinin'de bunların en iyi örneklerinden biri olduğunu söyledi. Eğitimin toplumun her kesiminin desteklemesi gereken milli bir mesele olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, "Eğitim uzun soluklu, meşekkatli ancak geleceğimizi şekillendirecek en önemli süreç. Çünkü gelecek, insan kaynağını en iyi şekilde eğiterek değerlendirenlerin olacaktır. Bu sebeple devam ettirdiğimiz 'Bilim Kurdu Projesi' çocuklarımız adına çok verimli sonuçlar aldığımız bu projelerden biri. Çocuklarımızı bilim ve teknolojiye özendirerek onları geleceğe hazırlamak için ve geleceğin büyük Türkiye'sinin temellerinde bizimde harcımız olsun diye başlattığımız projemiz eğitim camiasında da önemli bir farkındalık oluşturdu. Projeyi önümüzdeki dönem içinde genişleterek eğitime olan katkımız sürecektir" diye konuştu.



Bilim Kurdu Projesi nedir?



Fuara katılan bilimsever çocukların ve gençlerin beğenisini toplayan 'Bilim Kurdu Projesi' akılcı, stratejik düşünmeyi bilen, çözüm odaklı, araştırmacı ve bilime merak duyan bir nesil yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Meram Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Yeni nesillerin eğitiminde ailelere ve eğitim kurumlarına desteğin de verildiği proje birçok aşamadan oluşuyor. Her ay yaklaşık 10 bin bilim çocuk yayınının dağıtıldığı projede bilgi yarışmaları ve bilim münazaları ile okullar arası 'Akıl ve Zeka oyunları turnuvaları da düzenleniyor. Keşif ve sorgulama temelli bilim eğitim modelinin Müslüman bilim adamları üzerinden anlatıldığı projenin bu yılki temaları 'Tıp, Mühendislik, Ziraat, Astronomi, Matematik, Robotik Kodlama ve İslam Bilim Tarihi.' Bu kapsamda projeye dahil olan çocuklar, aileleri ve öğretmenleri üzerinden uygulanan anketlerde projenin önemli oranda memnuniyet yakaladığı ve çocukların gelişimlerine büyük ölçüde katkı sunduğu hakemli bilimsel makaleler ile de tespit edildi. - KONYA