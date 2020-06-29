Bilim kurgu filminden değil kömürlükten çıktı - Son Dakika

Bilim kurgu filminden değil kömürlükten çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki ikametinde oğlunu odun alması için evin bodrumuna gönderen İbrahim Çeliker, oğlunun kömürlükte bulduğu fosili görünce şoke oldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki ikametinde oğlunu odun alması için evin bodrumuna gönderen İbrahim Çeliker, oğlunun kömürlükte bulduğu fosili görünce şoke oldu.

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Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'ndeki ikametinde hafta sonu mangal yakmak için oğlunu evin kömürlüğüne gönderen İbrahim Çeliker, bodrumda bir ağaç parçasına yapışmış halde çıkan fosili görünce harekete geçti. Fosilin hangi canlıya ait olduğunu bilmediklerini söyleyen Çeliker, tanıdığı öğretim üyeleriyle görüştüklerini ve ne olduğu tespit edildikten sonra bir müzeye teslim edebileceklerini söyledi.

Fosili görünce şaşırdığını ve ne olduğunu hala bilmediklerini söyleyen İbrahim Çeliker, "Bu fosili hafta sonu bulduk biz. Odunluktan oğlum buldu. Normalde mangal yapacaktık daha sonrasında oğlum bodrum kata odun aramaya giderken bunu buluyor ve bana getiriyor. Ben de görünce bayağı bir şaşırdım. Arkeoloji Müzesinde tanıdığımız var ama bunun sansar mı kedi mi olduğunu bilmiyoruz. Şu an tam olarak ne diyeceğimi de bilmiyorum. Özelikle gazete yaprakları üzerinde duruyor zaten. Özellikle de koparmadım zarar görmesin diye. Tabi kaç yıllık olduğunu da bilmiyorum ama dediğim gibi cinsinin de ne olduğunu bilmiyorum. Bu fosili bir müzeye verebiliriz ya da evimde de durabilir. Benim için sıkıntı yok bu konuda. Üzerinde biraz temizlik yaptıktan sonra evimizde hatıra olarak durabilir. Bununla ilgili görüştüğüm öğretim üyeleri var ben de onları bekliyorum özelikle. Gelip bakacaklar artık ne olur bilmiyorum" dedi.

(Eren Kan/İHA)

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:28 Kaynak: İHA

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