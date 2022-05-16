Bilim kurgu filmlerinden gerçeğe: Alkolizme çare gen değiştirme - Son Dakika
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Bilim kurgu filmlerinden gerçeğe: Alkolizme çare gen değiştirme

16.05.2022 12:34
Bilim kurgu filmlerinden gerçeğe: Alkolizme çare gen değiştirme

Modern insanın en büyük sorunlarından biri olan alkolizm için gen değiştirme teknolojisi devreye girdi. İşte araştırmanın sonuçları....

Bilim insanları çağımızın en büyük dertlerinden biri olan alkolizm için geleceğe ışık tutan bir teknolojinin adımlarını atıyor. Gen değiştirme teknolojisi ilk olarak 2012 yılında gerçek oldu. Ancak bilim insanları halen gen değişiminin ne kadar etik olduğu konusunda tartışmaya devam ediyor. Buna karşın İllinois Chicago Üniversitesi araştırmacıları hayvanlar üzerinde yaptıkları deneylerde gen değiştirme ile alkolizm sorununa son vermenin yolunu buldu.

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Gen değiştirme teknolojisi ile alkolizm sorunu son bulabilir

Araştırmacılar farelerin üzerinde yaptıkları CRISPR yani gen değiştirme teknolojisi ile bir takım deneyler yaptı. Bilim insanları fareler yapılan deneylerde on ve on sekiz yaş insanlara denk fareleri ayrı denek gruplarında inceledi.

Her bir grubun üzerinde alkolizm etkisini araştıran bilim insanları özellikle erken dönem alkolizm için gen değişiminin panzehir olabileceğini keşfetti. Bu anlamda bilim insanları geni değiştirmeyi bir nevi beyin için fabrika ayarlarına geri döndüren bir düğme olarak görüyor.

Bilim kurgu filmlerinden gerçeğe: Alkolizme çare gen değiştirme

Deneyde uzun süre alkolle temasta olan fareler işlem öncesi labirentleri aşamadı ve alkol yokluğu çekti. Ancak genetik değiştirme uygulanan bu fareler işlem sonrasında labirenti hiç takılmadan aşmayı başardı. Aynı zamanda bu fareler hiçbir şekilde alkol yokluğu da çekmedi. Özellikle kobay adı verilen deney fareleri, insan fizyolojisine benzer tepkiler verdiği için bu tür deneylerde önemli veriler sağlıyor.

Bu anlamda CRISPR teknolojisinin alkolizm gibi önemli sorunların önüne geçme ihtimali yüksek. Ancak bilim kurgu filmlerinde de karşımıza çıka bu durum yıllardan beri önemli tartışmalara da neden oluyor. Gattaca filminde işlenen bu konu gelecekte genetik olarak değiştirilen insanların nasıl daha seçkin olduğunu konu alıyor.

Filmde uzaya gitmek isteyen ama gen değişimi ile değil normal bir şekilde doğan karakterin sistemi yanıltma çabası karşımıza çıkıyor. Çoğu Bilim insanına göre de bebeklere yapılan gen değiştirme müdahalesi etik değil.

Peki siz ne düşünüyorsunuz, gerçekten de gelecek için gen değiştirme teknolojisi kabusumuz mu olacak? Yoksa bu teknoloji tüm tedavisi bulunamayan hastalıklara çözüm mü olacak? Yorumlarınızı haberin altına ve SDN forum sayfalarına bekliyoruz.

YORUMLAR
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Chicago Üniversitesi, Genetik, Alkol, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel Bilim kurgu filmlerinden gerçeğe: Alkolizme çare gen değiştirme - Son Dakika


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