Bilim Kurgu Kırım'da Gerçek Oldu: Uzay Gemisi Tecrübesi
1 saat önce
Kırım'da Hollywood bilim kurgu filmlerinden esinlenilerek yapılan kapalı eğlence merkezinin içerisindeki uzay gemisi, ziyaretçileri bekliyor.
Kırım
'da Hollywood
bilim kurgu filmlerinden esinlenilerek yapılan kapalı eğlence merkezinin içerisindeki uzay gemisi, ziyaretçileri bekliyor
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:43
Dalganın Vurduğu İskeledeki Çocuk Denize Düştü, Çocuğu Boğulmaktan Bir Turist Kurtardı
Black Mirror: Bandersnatch Filmi Nedeniyle Netflix'e 25 Milyon Dolarlık Dava Açıldı
Çılgın Kadınlar, Seyir Halindeki Aracın Üzerinde Kalça Dansı Yaptı
Çin'den Tayvan'a Gelen 60 Yaşındaki Kadının Pantolunundan 24 Tane Çöl Faresi Çıktı