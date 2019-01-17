Son Dakika Haberleri: Bilim Kurgu Kırım'da Gerçek Oldu: Uzay Gemisi Tecrübesi

Bilim Kurgu Kırım'da Gerçek Oldu: Uzay Gemisi Tecrübesi

1 saat önce

Kırım'da Hollywood bilim kurgu filmlerinden esinlenilerek yapılan kapalı eğlence merkezinin içerisindeki uzay gemisi, ziyaretçileri bekliyor.

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Kırım'da Hollywood bilim kurgu filmlerinden esinlenilerek yapılan kapalı eğlence merkezinin içerisindeki uzay gemisi, ziyaretçileri bekliyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:43 

Hollywood, Kırım, Dünya
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