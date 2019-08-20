Son Dakika Haberleri: Bilim kurgu klasiği Yıldız Savaşları New York'ta 'sanal' gerçek oldu
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Bilim kurgu klasiği Yıldız Savaşları New York'ta 'sanal' gerçek oldu

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki alışveriş merkezi Westfield Dünya Ticaret Merkezi'nde 'Yıldız Savaşları' (Star Wars) filmlerindeki savaş sahneleri 'sanal' gerçek oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki alışveriş merkezi Westfield Dünya Ticaret Merkezi'nde 'Yıldız Savaşları' (Star Wars) filmlerindeki savaş sahneleri 'sanal' gerçek oldu.
Dünya Ticaret Merkezi, Yıldız Savaşları, Star Wars, New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:33 
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