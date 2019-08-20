Bilim kurgu klasiği Yıldız Savaşları New York'ta 'sanal' gerçek oldu
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki alışveriş merkezi Westfield Dünya Ticaret Merkezi'nde 'Yıldız Savaşları' (Star Wars) filmlerindeki savaş sahneleri 'sanal' gerçek oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:33
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