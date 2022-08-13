Love Death and Robots'tan 4. sezon sürprizi! - Son Dakika
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Love Death and Robots'tan 4. sezon sürprizi!

13.08.2022 15:02
Love Death and Robots'tan 4. sezon sürprizi!

Bilim kurgu ve antoloji türündeki Love Death and Robots, başarılı geçen 3 sezonun ardından hız kesmeden devam edecek.

Animasyon ve bilimkurgu türündeki Love Death and Robots, dünya çapında önemli bir izleyici kitlesine ulaşmış durumda. Yapımcılığını Joshua Donen, David Fincher ve Tim Miller gibi isimlerin üstlendiği yapımın üçüncü sezonu 20 Mayıs'ta yayınlanmıştı.

Love Death and Robots, 4. sezon onayını aldı

Her bölüm farklı bir hikayenin anlatıldığı Netflix yapımının üçüncü sezonu "Beklenen üçlü" sloganıyla yayınlandı. Eleştirmenler ve hayranları tarafından geçer not alan yapım için devam kararı alındı. Netflix'in animasyon antoloji dizisi, 4. sezon onayını aldı.

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Onay duyurusu, Love Death and Robots resmi Twitter hesabından "Volume IV is a GO" sloganıyla paylaşıldı. Öte yandan şu anda yeni sezonun tarihi ve bölüm sayısı gibi detaylar henüz paylaşılmadı. Ancak yine David Fincher ve Tim Miller'ın baş yapımcılığa devam edeceği yönünde bilgiler mevcut.

Love Death and Robots'tan 4. sezon sürprizi!

Love Death and Robots'un ikinci sezonu, ilk sezondan sonra bekleneni karşılayamadı. Sadece 8 kısa bölümden oluşan ikinci cilt, hayranları tarafından biraz sıradan karşılandı. Yapımcılar, üçüncü sezonla bu durumu telafi etmiş görünüyor.

Love Death and Robots'tan 4. sezon sürprizi!

Antoloji dizi türünün devam etmesi beklenen yeni sezonda yine ikonik hale gelen üç robot ön planda olacak. Heavy Metal'den esinlenilen Netflix yapımının üçüncü sezonu, IMDb ve Rotten Tomatoes puanlarıyla önemli başarılar elde etti.

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Kaynak: Shiftdelete

David Fincher, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Love Death and Robots'tan 4. sezon sürprizi! - Son Dakika

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