Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var - Son Dakika

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da toplanacak. Gündemde, artan vaka sayıları ve aşılamadaki son veriler olacak. Bakan Koca, toplantıdan sonra yazılı açıklama yapacak.

AŞIYA TEŞVİK ÇALIŞMALARI GÜNDEMDE

Türkiye'de son günlerde vaka artışları yaşanıyor. Kurul'da hem vaka artışını durdurmak hem de aşıya teşvik amacıyla alınacak kararların gündemde olması bekleniyor.

AŞI OLMAK İSTEYEMENLERE YÖNELİK POZİTİF AYRIMCILIK UYGULAMALARI KONUŞULACAK

Aşı olmak istemeyenlere yönelik yapılacak pozitif ayrımcılıklar da Kurul'un görüşme konularından biri. Buradan hareketle, maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayan vatandaşların alınmamasına yönelik bir karar gündeme gelebilir.