Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde - Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında bugün saat 16.30'da toplanacak. Toplantıda yeni atanan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile YÖK Başkanı Erol Özvar da bulunacak. 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanlara getirilecek PCR testi zorunluluğu da toplantının ana gündem maddesi olacak. Alınan önlemlerin olası sonuçlarının ve izlenecek yolların değerlendirilmesi bekleniyor. Yeni kararların, Eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor.

OKULLARIN AÇILMASIYLA BİRLİKTE TOPLUMSAL HAREKETLİLİK ARTACAK

Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCR uygulamasının, bu kesimde aşı yaptıranların sayısını arttıracağı öngörülüyor.

Alınması beklenen önlemler şöyle: