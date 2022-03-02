Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada maske zorunluluğu konusu var - Son Dakika

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Salgınla mücadelede yeni yol haritası bugün açıklanacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, salgında gelinen son noktayı ve kısıtlamaları konuşmak üzere bugün bir araya gelecek.

KISITLAMALAR YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bilim kurulunun bugün, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını açıkladı.

AÇIK HAVADA MASKE ZORUNLULUĞUNUN KALDIRILMASI GÜNDEMDE

Toplantıda vaka sayılarındaki düşüş ve illerdeki son duruma göre, tebdirlerin yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Koca, 2 hafta önceki kabine toplantısının ardından maske kısıtlamasında yeni bir karar alınabileceğine dair mesaj vermişti.

"BİR SÜREDİR BEKLENEN AÇIKLAMA OLACAK"

Bu kapsamda, açık havada maske zorunluluğun kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Toplantı sonrası saat 18'de bir açıklama yapacağını duyuran Koca, "Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.