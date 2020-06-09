Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun bayramdan sonraki haftalarda günlük vakaların 500 civarında olacağına ilişkin hesabı tutmadı. Halen 800-900 bandında olan günlük vakaların, hesaplamalarda yüzde 40'lık bir sapmaya denk geldiği belirtiliyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre hükümette yapılan değerlendirmelerde, normalleşmeyle ilgili atılan adımlarda, geri gidilmesi yerine kurallara uyulmasının sağlanması yönünde görüş oluştuğu ifade ediliyor.

3 KONUDA YANLIŞ BİLGİ HAKİM

Verilen bilgilere göre koronavirüsün etkisinin azaldığına dair hiçbir bilimsel makale bulunmuyor. Vatandaşlar üç konudaki yanlış algı nedeniyle kurallara uymuyor.

Bilinenin aksine,

- Virüsün hastalık yapma yeteneğinin azalmadığı,

- Sıcak havanın virüsün bulaşmasını engellemediği,

- Salgının bitmediği, vurgusu yapılıyor.

Bu nedenle toplum sosyolojisinin yönetilmesi için, kurallara uyulmasının sağlanması, denetimlerin arttırılması ve bu konudaki kampanyaların bilim insanları ve medya yoluyla yoğunlaştırılması planlanıyor.