Bilim Kurulu'ndan yeni karar! 12 yaş üstüne veli onaylı aşı dönemi başlıyor - Son Dakika

Tüm dünyayı 2020'nin başından beri etkisi altına alan koronavirüse karşı en etkili silah olan aşılamada Türkiye'de yeni bir safhaya geçiliyor.

12 YAŞ ÜSTÜ İÇİN VELİ ONAYLI AŞI

HaberTürk'ün haberine göre; Bilim Kurulu tarafından alınan yeni karar ile birlikte veli onayı olması şartıyla 12 yaş üstüne de aşı uygulaması yapılacak.

BAKAN KOCA: 12 YAŞ ÜSTÜ KRONİK HASTA OLANLAR İÇİN TANIMLAMA YAPTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullanmıştı.