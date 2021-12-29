Bilim Kurulu kritik gündemde toplanıyor! Vakalar arttı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi? - Son Dakika

Yüz yüze eğitime ara mı verilecek? Vakalar 30 bini geçti, gözler kritik toplantıda

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Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor. Toplantıda gündeme Omicron varyantına karşı alınabilecek önlemler, TURKOVAC aşılaması ve yüz yüze eğitim gibi konular gelecek.

ÜNİVERSİTELER ONLİNE EĞİTİME DÖNÜYOR

Bilindiği gibi Omicron varyantının Türkiye'de de görülmesiyle vakalar hızla artmaya başladı. Pek çok üniversite yüz yüze eğitimde devam zorunluluğunu kaldırdı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç ve Boğaziçi Üniversitesi vaka sayılarındaki artış sonrası online eğitimi ön plana almıştı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda eğitimde yüz yüze eğitime ara verilmesi değerlendirilecek. Koronanın pik yaptığı dönemlerde de okullarda eğitim bir süre online sistemde devam etmişti.

VAKA SAYISI 32 BİNİ GEÇTİ

Türkiye'de son 24 saatte 368 bin 842 yeni tip koronavirüs testi yapıldı, 32 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 184 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 129 milyon 972 bin 508'e yükseldi.