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Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı - Son Dakika

Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı

23.09.2021 07:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yayınlandı. Yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı verilen açıklamada, "Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti. Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır" ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yazılı bir açıklama yayınladı. Toplantıda en çok merak edilen konu başlıklarından biri de yüz yüze eğitimdi. Koronavirüs hasta sayılarının artışa geçmesinin ardından okulların yeniden kapatılıp kapatılmayacağı merak ediliyordu. Fakat Bilim Kurulu, yüz yüze eğitim konusunda kararlılık mesajı verdi.

"EN SON KAPANAN DEĞİL, KAPANMAYAN KURUMLAR OLMALI"

Eğitim kurumlarının kapatılmaması için ısrarcı davranılacağı belirtilen açıklamada, "Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti. Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır" denildi.

"KAYIPLARIMIZ YÜKSEK SEYREDİYOR"

Sağlık Bakanı Koca tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Bilim Kurulumuz salgının seyrindeki tehdit edici durumu, özellikli bazı grupların salgın karşısındaki yeni durumunu ve okullarımızdaki seyri ve aşı programımızı değerlendirmeye aldı.

Son 3 haftayı içine alan dönemde artan hareketlilik ile birlikte yaka sayılarında yaşanan artış, kontrolü güç sınırlara yaklaşıyor. Salgının başladığı günden bu yana bildiğimiz üzere hastalığı kapan bir kişi yaklaşık 3 kişiye bulaştırıyor. Bu durum salgının kontrol altına alınmasını güçleştirmeye devam ediyor. Kayıplarımız benzer şekilde yüksek seyrediyor. Aşının varlığı en büyük gücümüz. Buna rağmen yaka sayısı ve kayıplarımız artarken tedbirlere uyumda ise buna paralel bir artış olmuyor. Daha üzücü olan ise tedbirlere uymakta gevşeklik gösterdiğimiz ortadadır.

"HATIRLATMA DOZLARI GELENLER YAPTIRMALI"

Salgın aşı ile engellenebilir. Ancak aşıların etkisini güçlü şekilde gösterdiği sınırlı bir zaman dilimi var. Bu zaman diliminde toplumun büyük bölümünü aşılayamazsak, aşılanmasının üzerinden uzunca süre geçen vatandaşlarımız tekrar tehdide açık hale gelebilir. Aşılanmayanlar arasında virüs dolaşımda kaldıkça kısır bir döngü ile karşılaşmamız kaçınılmaz. Kısır döngüyü kıracak olanın hızla aşılanmak ve hatırlatma dozları olduğunu tespit edip uygulamaya aldık. Hatırlatma dozu zamanı gelmiş olan vatandaşlarımızın hızla aşılanmaları bu açıdan son derece gereklidir.

"GEBELERİMİZ AŞI OLABİLİRLER"

Bilim Kurulumuz bağışıklık sistemi zayıf olan vatandaşlarımızı özel olarak ele almış aşı olma durumlarını değerlendirmiştir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürütüyoruz. Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar.

"OKULLARIN AÇIK KALMASINDA ISRARCIYIZ"

Okullarımız da salgının seyri açısından yakın takibini yaptığımız özel bir alan. 6 Eylül'den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti. Aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitimin süreleri, günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır. Bölgesel olarak gerekmesi halinde il hıfzıssıhha kararı ile tüm tedbirlerin hayata geçirilerek tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcıdır.

"İKİNCİ DOZ HARİTAMIZI MAVİYE DÖNDÜRMELİYİZ"

Aşı programımız planımıza uygun devam ediyor. Hızla, hedef nüfusumuz en az iki doz aşılı hale geldiğinde salgının kısır döngüsü sona ermiş olacak. Bildiğiniz gibi 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritamız artık yayında. Bu bize yeni bir hedef gösteriyor. İlk doz aşılanma oranlarını gösteren haritamız çok büyük ölçüde maviye döndü. Şimdi sıra ikinci doz aşılanma oranlarımızı gösteren haritamızın maviye dönmesinde. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı
Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı

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Son Dakika Sağlık Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilim Kurulu'ndan yüz yüze eğitimle ilgili kararlılık mesajı çıktı - Son Dakika
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