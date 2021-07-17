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Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin - Son Dakika

Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin

17.07.2021 16:01

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu pek çok kişiyi ilgilendirecek bir öneride bulundu. Bilim Kurulu tarafından yapılan öneride maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması gerektiği aktarılırken, önerinin Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 14 Temmuz Çarşamba günü yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında vaka sayılarının seyri, aşı programı ve Kurban Bayram tedbirleri görüşüldü. Toplantıda özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki aşılama oranının düşük kalması konusu masaya yatırıldı.

KALABALIK ETKİNLİKLERE GİRMESİNLER ÖNERİSİ YAPILDI

Bilim Kurulu üyelerinin, aşılama oranını artırmak için önerilerini sunduğu belirtildi. Toplantı sonunda maç, tiyatro, sinema ve AVM'lerin yanında kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre, dernek toplantısı gibi etkinliklere aşı olmayanların alınmaması önerisi öne çıktı. Covid-19 ile mücadelede çok önemli olan aşılamanın daha da yaygınlaşması için önemli olduğu değerlendirilen bu önerinin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği kaydedildi.

İKİ DOZ AŞI UYGULAMA ORANININ %70 OLMASI GEREKİYOR

Öte yandan Günlük Covid-19 Tablosu'na göre 1 doz aşı uygulanan sayısı 38 milyon 765 bin 635 ile yüzde 62,2'nci doz uygulanan sayısı 19 milyon 904 bin 709 ile yüzde 32,3'üncü doz uygulanan sayısı ise 3 milyon 574 bin 478'e ulaştı. Toplumsal bağışıklığın sağlanması için iki doz aşı uygulama oranının yüzde 70 seviyesinde olması gerektiği belirtildi.

YURT DIŞINDA BENZER ÖRNEKLER VAR

Bazı ülkelerde de aşılanma oranını artırmak için benzer uygulamalara gidildiği belirtildi. İsrail'de mart ayında 'Yeşil Geçiş' uygulaması başlatıldı. Buna göre aşılanmış ya da hastalığı atlatmış kişiler 'Yeşil Geçiş' adı verilen aşı kimliği restoranlara, kafelere, spor merkezlerine girebildi. Danimarka da nisan ayında 'Coronapas' uygulaması başlatıldı. Bu aşı kimliğini aşılanmış, hastalığı atlatmış ya da son 72 saat içinde PCR testi sonucu negatif kişiler alabiliyor ve kafelerin ve restoranların kapalı bölümlerine kabul ediliyor, futbol maçlarını stadyumda izleyebiliyor. Danimarka'da da aşılamanın 16 yaşa kadar inmesiyle birlikte 'Coronapas'ın kaldırılması konuşuluyor. Avusturya ve İsviçre'de de aşılanmış, hastalığı atlatmış ya da test sonucu negatif kişilere yönelik benzer uygulamalar başlatıldı.

Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin

Bilim Kurulu, Tiyatro, Konser, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Süleyman Kara: Hadi oradan. Siz önce insanlara antikor testi yapın ondan sonra aşı yaptırın. Bilim kuruluymuş. Saçma sapan açıklamalar yapacağınıza gidin adam akıllı çözüm bulun. Cevap Yaz 16 3 Yayından Kaldır
  • Kemal Güler: Bence öneride değil direkt kural kanun olarak ivedi bir şekilde karar alınıp uygulanmalı. Hepimizin sağlığı sıhhati için.sağlıklı geleceğimiz için. ?? Cevap Yaz 4 20 Yayından Kaldır
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